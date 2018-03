Rhein-Neckar. (RNZ) Holzstapel, Forstmaschinen und lärmende Motorsägen: In vielen Wäldern des Rhein-Neckar-Kreises ist die Holzernte in vollem Gang. Dass Brennholz im Wald wächst, dürfte jedem klar sein. Aber was wird aus den dicken, geraden Stämmen, die Spaziergänger am Wegesrand liegen sehen?

Philipp Schweigler, Forstbezirksleiter für den Bezirk Kraichgau beim Kreisforstamt, erklärt die Vorgehensweise: "Die Förster wählen die Bäume aus, die gefällt werden sollen und markieren sie mit einer Spraydose. Häufig steht dabei der Pflegegedanke im Vordergrund, und ein Baum wird gefällt, um seinem Nachbarn Raum für die Entfaltung seiner Krone zu geben. Dann fällen die Waldarbeiter den Baum fachgerecht."

Rohstoffe aus der Region

Um den Stamm aus dem Bestand auf den Waldweg zu schaffen, wird er mit einer Seilwinde auf eine sogenannte Rücke᠆gasse gezogen. Denn der Waldboden darf nur auf diesen ausgewiesenen Trassen mit Forstmaschinen befahren werden. Von dort werden die Stämme mit dem Schlepper auf den Weg gezogen ("gerückt" - daher der Name). Am Waldweg sortieren die Förster dann das Holz nach Baumart, Dicke der Stämme und der Qualität.

Was dann letztlich aus dem Holz wird, ist sehr unterschiedlich und hängt ganz von der Beschaffenheit ab, erläutert Schweigler: "Dicke, gerade Stämme werden im Sägewerk zu Brettern verarbeitet. Das leichtere Nadelholz wie Fichte oder Douglasie ergibt Balken für Dachstühle oder andere Holzkonstruktionen. Laubhölzer wie Buche und Eiche werden zu Fußböden, Treppen und Möbeln verarbeitet. Fässer aus Eichenholz für den Ausbau von Barrique-Weinen, schönes Holzspielzeug aus Ahornholz, Musikinstrumente oder edle Furniere für den Innenausbau von Segeljachten sind weitere Produkte, die aus Hölzern des Rhein-Neckar-Kreises hergestellt werden", klärt der Forstbezirkschef auf.

Übrigens ist die Chance, dass die Menschen im Kreis mit dem Holz aus heimischen Wäldern in Kontakt kommen, sehr groß, denn auch Produkte wie Eisstiele, Taschentücher oder Toilettenpapier werden oft aus regionalem Holz hergestellt.