Rhein-Neckar. (sha/lra) Die Vorbereitungen sind getroffen, die Mitarbeiter instruiert, jetzt muss "nur noch" gewählt werden. Nicht nur im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises fiebert man der Bundestagswahl am 22. September entgegen. Dort ist man allerdings nicht für den gesamten Rhein-Neckar-Kreis, sondern nur für den Wahlkreis 277 Rhein-Neckar zuständig.

Das liegt daran, dass die Städte und Gemeinden des über 525 000 Einwohner starken Rhein-Neckar-Kreises wie bei den vorangegangenen Bundestagswahlen drei verschiedenen Wahlkreisen zugeordnet sind. Die Zuschnitte haben sich gegenüber der Wahl 2009 nicht geändert.

Die Gemeinden Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Eppelheim, Heddesheim, Hemsbach, Hirschberg, Ilvesheim, Ladenburg, Laudenbach, Schriesheim und Weinheim gehören zum Wahlkreis 274 Heidelberg. Dieser fällt in die Zuständigkeit des Kreiswahlleiters der Stadt Heidelberg.

Die Kommunen in Rheinnähe, also Altlußheim, Brühl, Hockenheim, Ketsch, Neulußheim, Oftersheim, Plankstadt, Reilingen und Schwetzingen, bilden mit weiteren Gemeinden des nördlichen Landkreises Karlsruhe den Wahlkreis 278 Bruchsal-Schwetzingen, der vom Kreiswahlleiter beim Landratsamt Karlsruhe betreut wird.

Die Wahlberechtigten aus den übrigen 34 Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises stimmen im Wahlkreis 277 Rhein-Neckar ab. Insgesamt sind dort rund 196 000 Bürger zum "Urnengang" aufgefordert.

Mit der Erststimme können die Bürger den Abgeordneten wählen, der den Wahlkreis ihrer Meinung nach im Bundestag vertreten soll. Damit wird das System der Persönlichkeitswahl gestärkt. Die Zweitstimme, mit der die Liste der Parteien gewählt wird, entscheidet aber maßgeblich über die politische Mandatsverteilung im Parlament. An der Verteilung der Sitze auf die Landeslisten nehmen nur Parteien teil, die im Bundesgebiet mehr als fünf Prozent der Zweitstimmen oder in mindestens drei Wahlkreisen einen Sitz errungen haben. Die Sperr- beziehungsweise Grundmandatsklausel bleibt auch nach dem neuen Wahlrecht erhalten. Um den direkten Einzug ins Parlament über die Erststimme bewerben sich im Rhein-Neckar-Kreis in den einzelnen Wahlkreisen:

CDU: Karl A. Lamers (274), Stephan Harbarth (277) und Olav Gutting (278).

SPD: Lothar Binding (274), Lars Castellucci (277) und Daniel Born (278).

FDP: Dirk Niebel (274), Jens Brandenburg (277) und Lucia Biedermann (278)

Grüne: Franziska Brantner (274), Dr. Edith Wolber (277) und Alexander Geiger (278).

Die Linke: Sahra Mirow (274), Bernd Malmberg (277) und Heinrich Stürtz (278).

Piraten: Stevan Cirkovic (274), Andreas Hahn (277) und Harry Hermann Botzenhardt (278).

NPD: Jan Jaeschke (274), Reinhard Schätz (277) und Jörg Scheibler (278).

Republikaner: Peter Herbold (277) und Timo Weih (278).

ÖDP: Martin Weinmann (274) und Johannes Zimmerer (277).

AfD: Jens Zeller (274), Sabine Knur (277) und Klaus Voigtmann (278).

Freie Wähler: Kay-Olaf Ballerstädt (274) und Sven Nitsche (278).

Die Partei: Andrej Kilian (274).

Am Wahltag wird abends ab 18 Uhr das vorläufige Wahlergebnis aufgrund von Schnellmeldungen der Gemeinden ermittelt. Dabei betreut das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis die Gemeinden des Wahlkreises 277. Die den Wahlkreisen 274 und 278 zugeordneten Gemeinden des Kreises melden ihre Ergebnisse nach Heidelberg beziehungsweise Karlsruhe an die dortigen Wahlleiter.

Vom 23. bis zum 25. September wird für den Wahlkreis 277 das endgültige Wahlergebnis anhand der Wahlniederschriften der Gemeinden zusammengestellt. Endgültig festgestellt wird das Ergebnis im Rahmen der Kreiswahlausschusssitzung am 26. September um 14 Uhr im Landratsamt in Heidelberg.

Info: Am Wahlabend informiert RNZ Online über die aktuellen Ergebnisse aus dem Verbreitungsgebiet.