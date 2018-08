Rhein-Neckar. (sha/lra) Na, das ist doch mal eine richtig gute Nachricht: Alle neun Badeseen, die im Rhein-Neckar-Kreis als offizielle Badegewässer ausgewiesen sind, haben eine gute bis ausgezeichnete Wasserqualität. Das hat das Gesundheitsamt gestern bekannt gegeben. Sämtliche Gewässer würden den strengen Anforderungen der Badegewässerverordnung Baden-Württemberg und den Vorgaben der Europäischen Union entsprechen.

In folgenden Badeseen im Rhein-Neckar-Kreis lässt es sich also bedenkenlos schwimmen und planschen: Blausee in Altlußheim, Kollerinsel in Brühl, Badesee in Heddesheim, Wiesensee in Hemsbach, Hohwiesensee in Ketsch, Badesee in St. Leon-Rot, Badesee in Walldorf, Waidsee in Weinheim sowie im FKK-See des Freizeitbades "Miramar" in Weinheim.

Bei allen Wasserproben, die im vergangenen Jahr gezogen wurden, habe es keinerlei Grenzwertüberschreitungen gegeben, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. "Auch in diesem Jahr waren die bisher 36 entnommenen Beprobungen alle einwandfrei", schreibt Silke Hartmann.



Badeseen in der Region auf einer größeren Karte anzeigen

Sowohl bei den ersten Überprüfungen zum eigentlichen Start der Badesaison Anfang und Mitte Mai als auch bei den folgenden Untersuchungen im Juni sei alles in Ordnung gewesen, ergänzt die stellvertretende Kreissprecherin.

In der laufenden Badesaison werde Albert Karras vom Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises noch bis Anfang September in der Regel 14-tägig den hygienischen Zustand der Badeseen untersuchen. Dazu, schreibt Hartmann weiter, entnimmt er Wasserproben, die im Labor des Landesgesundheitsamtes Stuttgart auf Indikatorparameter (E.coli und Enterokokken) untersucht werden. Begleitend erfolgen Messungen des Sauerstoffs, des pH-Wertes, der Sichttiefe und der Luft- und Wassertemperatur.

Auch Algenbildungen oder sonstige Verunreinigungen des Seewassers würden überprüft, und wie es mit der Sauberkeit rund um den See und auf den Liegewiesen und in den Sanitärbereichen bestellt ist, werde ebenfalls vom Experten des Gesundheitsamtes kontrolliert. Jetzt muss nur noch das Wetter dauerhaft mitspielen.

Info: Eine Übersicht über alle Badegewässer im Rhein-Neckar-Kreis und im ganzen Land Baden-Württemberg mit den Testwerten der vergangenen Jahre und aktuellen Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.lubw.baden-wuerttemberg.de.





'