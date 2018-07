Von Nicole Hess

Das kann man wohl "Ironie der Geschichte" nennen: Am vergangenen Donnerstag wollten die Stadt Mannheim und das Unternehmen Eichbaum Verträge unterzeichnen, die das Ende eines langjährigen Leerstands besiegeln sollten - die Brauerei plante, aus dem Alten Bahnhof an der Kurpfalzbrücke eine Gaststätte mit Biergarten zu machen. Just am Tag der Vertragsunterzeichnung hat ein Brand das Gebäude sehr schwer beschädigt. Nun ist unklar, wie es weitergeht.

Die gute Nachricht ist: Der 46 Jahre alten Frau, die sich während des Brands im Gebäude aufhielt, geht es gut. "Sie wurde nur leicht verletzt und konnte sofort wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden", sagte der Erste Bürgermeister Christian Specht bei einem Ortstermin gestern Nachmittag. Die schlechte Nachricht ist der Zustand der Immobilie. Es sind Fensterscheiben herausgesprungen, das Dach sieht gelinde gesagt nicht gerade stabil aus. Der statische Zustand des Hauses ist unklar.

Zu dem gestrigen Termin hatte die Stadtverwaltung schon einige Tage vor dem Brand eingeladen. Eigentlich sollten bei diesem Anlass gute Nachrichten verkündet werden: dass sich nach fast vier Jahren Leerstand mit Eichbaum endlich ein Investor gefunden hat, der bereit ist, den seit 1950 in dieser Form existierenden Alten Bahnhof komplett zu sanieren und das ganze Gelände am Eingang zur Neckarstadt durch einen Biergarten aufzuwerten - wie es ihn früher jahrelang erfolgreich gegeben hat. Die Lage ist nicht nur sehr zentral direkt an der Kurpfalzbrücke; es gibt auch einen direkten Zugang zum Neckar.

Mit dem Feuer am 1. Dezember haben sich die Vorzeichen nun völlig geändert. "Nach eineinhalb Jahren der Verhandlung waren die Verträge geschlossen, nur noch nicht unterschrieben", sagte Specht gestern. Und dazu wird es nicht mehr kommen - jedenfalls nicht in der geplanten Version. Das ist im Moment das Einzige, was klar ist. Die Stadt habe Kontakt zur Versicherung aufgenommen, sagte Specht. Von deren Erkenntnissen hänge nun ab, wie es weitergeht. Mit dem Signal, dass der Gutachter zwei Monate brauche, um zu einem Ergebnis zu kommen, sei man allerdings nicht einverstanden. "Wir versuchen es zu verkürzen und erwarten Mitte bis Ende Januar eine Aussage", sagte Specht. Das Resultat der Ermittlungen kann eine Sanierung sein - oder der Abriss des Gebäudes.

Erst wenn die grundsätzliche Einschätzung über das weitere Vorgehen vorliegt, entscheidet sich auch, inwiefern sich die Brauerei Eichbaum tatsächlich engagieren wird. "Wir sind nach wie vor bereit, auch wenn wir den Eröffnungstermin zum Beginn der Biergartensaison nicht halten können", sagte der geschäftsführende Gesellschafter Jochen Keilbach. Alle Einzelheiten hingen aber von der gutachterlichen Stellungnahme ab. Wie hoch die ursprünglich geplante Investitionssumme war, wollte er nicht preisgeben. Es handele sich jedoch um "die höchste Investition für ein Einzelobjekt" in der Geschichte des Unternehmens.