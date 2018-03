Mandelblütenpracht erwartet die Besucher am Wochenende in Gimmeldingen. Foto: dpa



Neustadt. (wit) Es hat lange gedauert - aber jetzt geht plötzlich alles ganz schnell: Spätestens, wenn das Mandelblütenfest im Neustadter Stadtteil Gimmeldingen gefeiert wird, ist der Frühling da. Das weiß man längst in der gesamten Region, und darauf ist fast immer Verlass.

Das Gimmeldinger Mandelblütenfest ist ganz offiziell das erste Blütenfest Deutschlands. Gefeiert wird es in diesem Jahr in der pfälzischen Weinbaugemeinde an diesem Wochenende, am heutigen Samstag und am morgigen Sonntag. Immerhin rund 1500 Mandelbäume stehen in und um Gimmeldingen - und wenn der Wetterbericht hält, was er verspricht, wird über das Wochenende dort nach Ansicht von Obstbaumexperten eine Art "Explosion" für ein rosarot-weißes Blütenmeer sorgen.

Bewundern kann man dieses Blütenmeer natürlich auch noch in den Tagen danach. Neu in diesem Jahr allerdings ist: Erstmals wird das Mandelblütenfest, das es seit 1934 gibt, verlängert und findet auch noch am nächsten Wochenende statt.