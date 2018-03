Der 1.†Vorsitzende der JazzInitiative, Aart C. Gisolf, freut sich auf das abwechslungsreiche Programm der diesjährigen Schwetzinger Jazztage vom 17. bis 20.†Oktober. Foto: Lenhardt

Von Carlo Weippert

Schwetzingen. Für den 1. Vorsitzenden der JazzInitiative Schwetzingen, Aart C. Gisolf, ist es sonnenklar. "Fulminanter Höhepunkt" der Schwetzinger Jazztage vom 17. bis 20. Oktober wird der Auftritt der Big Band "Kentonmania" aus Prag am 18. Oktober um 20 Uhr m Rokokotheater sein. Der Auftritt von 38 hochinteressanten Musikern sei, so Gisolf, "ein absolutes Riesenspektakel. Das gibt richtige Ballroom-Atmosphäre im ehrwürdigen Rokokotheater, fast wie bei den Konzerten der 20er und 30er Jahre in den USA, nur mit dem Tanzen dürfte es bei höchstens 480 Plätzen etwas schwierig werden."

Ballroom-Atmosphäre...

"Wir gehen in die Endphase des Vorverkaufs, es gibt noch wenige Restkarten für das Rokokotheater und die Alte Wollfabrik, alle anderen Veranstaltungen wie "Kneipenjazz" und "Jazz für Jung mit Alt" in der Hirschackerschule sind 'fer umme', also ohne Eintritt!"

Der komplette Vorstand mit Aart C. Gisolf (1. Vorsitzender), Werner Wohlfahrt, Ralf Eichhorn, Bernd Hartung, Edith Lorenz, Claudia Lohmann und Peter Fränznik war bereit, vor Beginn zu zehn Jahren JazzInitiative richtig heiße Werbung für ihre Herzenssache zu bringen.

Start ist am Donnerstag, 17. Oktober, 20 Uhr in der Wollfabrik, wo das "JazzEnsemble Baden-Württemberg" mit Peter Lehel (Saxofon), Axel Kühn (Kontrabass) Thomas Siffling (Trompete), Kristian Randalu (Piano) und Bodek Janke (Percussion+Drums) die vier Tage "Live Jazz"eröffnen.

Am Freitag, 18. Oktober, rollt dann mit dem eingangs erwähnten "Kentonmania" unter Leitung von Rudolph Mazac der Jazztrain mit Sounds von Stan Kenton und Swing-Kollegen über die Bretter des Rokokotheaters.

Zum "Kneipen-Jazz" am Samstag, 19. Oktober, haben ab 21 Uhr "Besitos" (Jutta-Brandl-Quartett), "Walzwerk" (Die Notärzte), "Mexiko" (La Sala Quartett), "Grüner Baum" (Aart Gisolf & friends), "Quadrato" (Kurt J. Dallaway&friends) und "Blaues Loch" (Double View&Ignez Carvalho) ihre Theken und Küchen aufbereitet. Zur Session in der Jazzwerkstatt "Grüner Baum" wurde um eine Stunde verlängert, also bis 1 Uhr, die anderen Jazzlokale beenden ihr Musikprogramm bereits um Mitternacht.

...im Rokokotheater

Für Claudia Lohmann als Organisatorin der Schlussveranstaltung "Jazz für Jung mit Alt" in der Hirschacker-Grundschule am Sonntag, 20. Oktober, war es eine Herzenssache, auf die Kombination von Kindern als begeisterte Jazz-Anfänger, Eltern (Bewirtung) und Session-Musikern um Aart Gisolf deutlich hinzuweisen: "Es wird immer schwieriger, in sechs Wochen eine Schülertruppe zusammenzubringen, doch das Zusammenspiel mit erfahrenen Jazzern, erste Versuche von Improvisation und eine Final-Session über Jazz-Standards lässt die Augen leuchten, gibt dieser Veranstaltung ihren Sinn, macht einfach Freude!"

Fi Info: Erster Sonntag im Monat von 11 bis 14 Uhr Frühschoppen der JazzInitiative, "Grüner Baum".