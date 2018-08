Von Christian Beck

Rock'n'Heim. "Seid Ihr schon so richtig heiß?" Die Frage beantwortete der Entertainer nach den ersten paar Liedern selbst: "Ihr kommt mir eher vor wie Fleisch in der Supermarktgefriertruhe!" Doch das sollte nicht lange so bleiben. Vor allem mit seinen schnellen Hits wie "Türlich, türlich" oder "Oh Johnny" brachte Jan Delay sein Publikum so richtig zum Tanzen. Oder wie er es sagte: "Es muss noch mehr gebruzzelt werden!" Hintergrund Information RNZ Online berichtet das ganze Wochenende aus Rock'n'Heim unter www.rnz.de/rocknheim.

Mit der ihn auszeichnenden nölenden Stimme turnte er rund zwei Stunden in Anzug und Krawatte über die Bühne. Mit am Start: Seine Band "Disko No. 1", die unter anderem mit Posaune, Saxofon und Trompete sowie drei Background-Sängerinnen für einen vollen, funkigen Sound sorgte. Doch Wirbelwind Delay beschränkte sich an diesem kühlen Samstagabend nicht auf eine Stilrichtung: Ob schnell oder gemütlich, ob Reggae, Pop, Soul, Funk oder Rock – Delay zog gekonnt alle Register.

Und zeigte mit richtig kernigen Stücken, dass er auch in Rock'n'Heim gut aufgehoben ist: Den Klassiker "Paradise City" präsentierte er mit seiner Band härter als Guns'N'Roses selbst, Blurs "Song 2" sorgte – ebenfalls verschärft – dafür, dass die tanzende Meute endgültig "durchgegart wurde". Ein wahrhaft gelungener Auftritt, denn mit etwas Delay (zu deutsch: Verzögerung) gab es auch zwei Zugaben. Merci bien!