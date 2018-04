Von Harald Berlinghof

Rhein-Neckar. Am heutigen Nachmittag soll der Koalitionsvertrag für Schwarz-Rot im Bund stehen. Bis zum 12. Dezember haben dann alle SPD-Mitglieder die Wahl, ob sie dem Vertrag zustimmen oder nicht. "Das Mitgliedervotum wird in Form einer reinen Briefwahl durchgeführt. Alle SPD-Mitglieder erhalten die Unterlagen, wie Du sie auch von Bundestagswahlen her kennst, per Post." Das vertrauliche "Du", wie es unter Genossen und Gewerkschaftsmitgliedern üblich ist, darf auch in der Bekanntmachung zum Mitgliederentscheid nicht fehlen.

Zumindest unter den von der RNZ befragten SPD-Mitgliedern in der Region ist man sich weitgehend einig, dass eine Große Koalition angestrebt werden sollte. "Alles andere wäre politischer Selbstmord. Und außerdem kommt dabei ja auch etwas für die Menschen rum", meint ein Mitglied der IG Metall mit SPD-Parteibuch. Mit Rücksicht auf seine überparteiliche Arbeit in der Gewerkschaft will er allerdings seinen Namen nicht in der Zeitung lesen.

Die SPD sollte sich nur an der Regierung beteiligen, wenn man sich in den Vereinbarungen auch wiederfindet, so der allgemeine Tenor. "Das Selbstverständnis der Partei muss erkennbar sein", sagt Kurator Horst Steffens, der im Mannheimer Technoseum die Ausstellung zur Arbeiterbewegung "Durch Nacht zum Licht" verantwortet hat. Diese Einschränkung machen viele der Befragten. Immer wieder wird der Mindestlohn als Bedingung für ein Bündnis in Berlin genannt. Von einem solchen Bekenntnis zur "Arbeit, von der man auch leben" kann, wollen viele ihre Zustimmung abhängig machen.

"Allein die Gefahr von Neuwahlen würde mich nicht dazu bringen, Ja zu sagen", meint Steffens. Robin Pitsch, einer der ganz jungen Mitglieder im Schwetzinger Gemeinderat, zeigt sich enttäuscht, dass das Betreuungsgeld - von Spöttern als "Herdprämie" tituliert - nicht verhindert werden konnte. "Aber das nehme ich nicht zum Anlass, bei der Mitgliederbefragung mit Nein zu stimmen", ergänzt Pitsch. Anders sähe das beim Mindestlohn aus. "Das ist schließlich eine Forderung, für die wir im Wahlkampf auf die Straße gegangen sind. Das muss umgesetzt werden, auch wenn die Wahl für uns blöd gelaufen ist", erklärt Pitsch entschieden.

"Zunächst einmal finde ich es klasse, dass solch eine Befragung gemacht wird", sagt Wolfgang Katzmarek, der lange Betriebsratsvorsitzender bei Roche Diagnostics in Mannheim war. "Ich habe keine Angst vor einer Großen Koalition, aber ein paar zentrale Forderungen der SPD müssen natürlich umgesetzt werden. Aus meiner Sicht als langjähriger Betriebsrat lege ich da vor allem Wert auf den Bereich des Arbeitsmarktes - Mindestlohn, Neuregelung der Leiharbeit und prekärer Arbeitsverhältnisse", gibt Katzmarek die Richtung vor. Dies beträfe gerade viele Frauen. Eine Frauenquote in Aufsichtsräten helfe den arbeitenden Menschen dagegen "gar nichts", glaubt Katzmarek und fügt hinzu: "Ich bin für eine Große Koalition, aber wenn es halt zu wenig ist, dann lassen wir es lieber."

Alle Befragten sind gespannt, wie das Mitgliedervotum ausgeht. "Je nachdem, was im Vertrag drin steht, könnte es auch knapp werden", meint Peter Erni, Bezirksgeschäftsführer von Verdi Rhein-Neckar. "Aber eine Ablehnung durch die Mitglieder würde die Partei und ihre Führungsspitze beschädigen. Alle, die ich kenne, wollen zustimmen, wenn die Kernforderung des Mindestlohns, für die wir in der Gewerkschaft seit mehr als zehn Jahren kämpfen, umgesetzt wird", ist sich Erni sicher. "Jeder echte Sozialdemokrat alter Schule kann sich dann gar nicht anders entscheiden", bilanziert Sinsheims Alt-Bürgermeister Helmut Beck.