Von Michael Anderer

Karlsruhe. Ein tiefer Seufzer und ein ängstlicher Blick, dann steigt Yvonne König im weißen Brautkleid auf die Brüstung in 40 Metern Höhe auf dem Dach der Durlacher Karlsburg. Nein, sie will nicht springen. Die 49-Jährige möchte Hollywood-Stuntman Marko König in luftiger Höhe das Ja-Wort geben. Zwar habe auch eine Ehe ihre Höhen und Tiefen und man müsse sich fallen lassen können, der "40 Meter tiefe Abgrund" aber habe ihr "schlaflose Nächte" bereitet und großes Vertrauen abverlangt, sagt die Braut. Die Bürokauffrau begibt sich für ihren Ehemann in seine nervenaufreibende Welt. "Ich vertraue ihm und seinem Team hundertprozentig. Auch wenn ich zuerst gedacht habe, es ist ein Witz, als er mir die Idee präsentierte." Sie hat sich lange Gedanken gemacht. "Als Beweis meiner Liebe und meines Vertrauen habe ich zugesagt."

Auf dem Dach ist es windig, und es regnet immer stärker. Sicherheitsexperte Michael Bittinger sichert sie mit einem Haken an das Geschirr, das sich unter dem Brautkleid versteckt. Die Brüstung ist rutschig vom Regen, der Wind fährt ihr unter das Kleid. "Mir geht es gut", versichert sie. Fest umklammert hält sie die Hand ihres Ehemanns, der ungesichert auf das schmale Geländer steigt. Lediglich Tapes an den Schuhsohlen sollen ihm etwas Halt geben. "Bleib hier!" entfährt es ihr ängstlich.

"Wer heiratet, riskiert etwas, wenn er sich einem anderen Menschen komplett anvertraut. Ihr tut das heute in besonderer Weise", beginnt Pastor Uwe Schmidt die Trauung. Der Pastor von der Petrusgemeinde Kelsterbach steht auf einer Leiter, der zweite Sicherheitsexperte aus der Crew von Marko König, Sebastian Trischan, direkt neben ihm. Die Braut zittert. "Das ist vom Regen", versichert sie. "Die Stimme des Pastors hat mich zusätzlich beruhigt", erklärt die Bürokauffrau, die einen ersten Blick über die Dächer von Durlach wagt. Die Rede des Pastors geht auf die Risiken einer Ehe und das Vertrauen ein. Auch für ihn war die Segnung auf dem Dach eine "schöne und spannende" Idee. "Das Vertrauen zu Gott spielt eine große Rolle, Ängste gehören dazu."

Stolz küsst der 44-Jährige seine Yvonne, nachdem sie sich das Ja-Wort gegeben haben. Als sie wieder von der Brüstung steigt, ist sie "froh" und sichtlich erleichtert. "Ich habe mich so frei gefühlt. Die Angst oder besser der Respekt vor der Höhe war weg. Es war traumhaft."