Von Anna Becker

Schwetzingen. Spargel gehören einfach dazu, wenn man in Schwetzingen einen Blick in die Geschichte werfen möchte. Keine Frage also, dass bei der Schwetzinger Ausgabe des "Internationalen Museumstages" am vergangenen Sonntag auch das königliche Gemüse im Angebot stand. Denn genau dieses verarbeitete einst das Unternehmen Bassermann, brachte es in Konserven in die ganze Welt. Heute steht auf dem Gelände der Fabrik noch das Verwaltungsgebäude. Und genau dort findet sich das Museum der Stadt.

Musikalischer Rahmen

Als wäre es ein perfektes Einvernehmen, präsentierte sich daher die aktuelle Ausstellung "Die Bassermanns" in diesem Kontext und stellte natürlich auch Fragen. Wie jene nach Wilhelmine Bassermann, die als Tochter der Clementine Bassermann den Krieg 1870/71 hautnah erlebte. Ihre Mutter richtete Lazarette ein, sie erinnerte sich in ihrem Tagebuch, aus dem der Schauspieler Leif Schmitt vom "Theater am Puls" las.

Inmitten der Erinnerungen gab es aber auch lebendige Geschichte in Person der Urenkelin von Clementine Bassermann, die sogar das Rezept für "Schwetzinger Waffeln" ihrer Großmutter mitbrachte und sie sogar buk. "Man mag es kaum glauben, wie viele Eier und Butter in diesen Teig gehören", seufzte Heidrun Hallbaur aus Karlsruhe, die sich freute, ihre Ahnen auf diese Weise in Erinnerung rufen zu dürfen und reichte Zucker mit Zimt zur köstlichen Verführung.

Mit viel Musik ging es ebenfalls in den Nachmittag. Nicht nur Martin Keßler betörte mit Klängen aus seiner diatonischen Knopfharmonika, sondern auch Rosi Goos, die Schellackplatten auf dem uralten Grammofon abspielte. Gemeinsam mit "I Danzatori Palatini" hatte Museumsleiterin Birgit Rechlin alte Tanzschritte zu Papier gebracht, die jetzt gemeinsam mit allen Besuchern eingeübt wurden.

Eine faszinierende Welt, die nur 100 Jahre zurückliegt und doch so weit entfernt erscheint. Vielleicht gab es auch deshalb so manches "Ah" und "Oh", als Rechlin durch die Ausstellung führte und das schicke Esszimmer der Bassermanns sowie deren Marionettentheater präsentierte. Und natürlich das einzigartige Wissen, wie man Gemüse haltbar machen konnte.

Fi Info: Die Ausstellung "Bassermann - Eine großbürgerliche Familie in Schwetzingen" ist noch bis 1. Juni bei freiem Eintritt im Karl-Wörn-Haus zu sehen.