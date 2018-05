Von Alexander Albrecht

Walldorf. Der "Fall Henri" ist offenbar entschieden. Das geht aus einer schriftlichen Antwort des Kultusministeriums auf RNZ-Anfrage hervor. Danach habe die Behörde gestern Nachmittag die rechtlichen Konsequenzen und weiteren Schritte erörtert. Die Entscheidung des Kultusministers Andreas Stoch (SPD) werde Henris Eltern vom Staatlichen Schulamt in Mannheim "so schnell wie möglich" mitgeteilt. Dabei soll auch das genaue Verfahren besprochen werden. Details nannte die Behörde nicht. "Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir diesem Gespräch nicht vorgreifen können", erklärte Ministeriumssprecher Roland Peter.

Am Morgen hatten sich Henris Eltern in einer Stellungnahme an die Presse gewandt. Darin beklagten sie, dass sich nach dem Walldorfer Gymnasium auch die Realschule in demselben Schulzentrum weigert, ihren elfjährigen Jungen mit Down Syndrom im Herbst in der fünften Klasse einzuschulen. "Das ist für uns unfassbar. Wir sind sehr traurig über diese weitere Diskriminierung unseres Sohnes", schrieben Kirsten Ehrhardt und Norbert Hirt. Eine vom Kultusministerium angeordnete Gesamtlehrerkonferenz hatte sich nach Angaben der Eltern am Mittwochnachmittag mit überwältigender Mehrheit und nach einer vierstündigen Sitzung gegen die Aufnahme Henris ausgesprochen.

Und zwar bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage. Nachdem Ehrhardt und Hirt dem Schulamt die Realschule als mögliche Option signalisierten, sei eine erste Sitzung kurzfristig und "vorsorglich" einberufen worden, bei der die Lehrer ebenfalls Nein gesagt hätten. Vier Pädagoginnen sollen sich allerdings hinterher schriftlich bereit erklärt haben, eine inklusive Klasse mit Henri zu unterrichten, so Ehrhardt und Hirt. Daraufhin habe das Ministerium die zweite Konferenz eingefordert.

Eine Stellungnahme der Realschule war gestern nicht zu erhalten. Die Schulleitung verwies an die Pressestelle des Kultusministeriums. Die teilte der RNZ in einer ersten Reaktion zunächst schriftlich mit, man habe erst durch die (öffentlichen) Äußerungen der Eltern von der ablehnenden Haltung der Realschule erfahren. Das ist erstaunlich, falls das Ministerium die zweite Konferenz tatsächlich selbst angeordnet haben sollte. Henris Eltern hatten in ihrer Stellungnahme an Stoch appelliert, den Schulversuch einzusetzen. Sie hielten an ihrem ursprünglichen Wunsch fest, dass ihr Sohn inklusiv am Walldorfer Gymnasium unterrichtet wird.

An diese Schule wechseln mehrere Kinder aus Henris Grundschulklasse, darunter auch ein schwer seh- und hörbehindertes und eines, das unter Mukoviszidose leidet. Beide sind geistig topfit. Sie werden wie Henri von einem Sozialpädagogen betreut, der mit dem Trio ans Gymnasium wechseln wollte. Doch hatten sich die dortige Schul- und die Gesamtlehrerkonferenz gegen die Aufnahme Henris und die inklusive Gruppenlösung ausgesprochen. Daraufhin beauftragte das Kultusministerium das Schulamt, nach Alternativen zu suchen.

Neben Ehrhardt und Hirt zeigte sich auch Holger Wallitzer-Eck vom Nein des Gymnasiums und der Realschule tief enttäuscht. "Ich schäme mich für Lehrer, die einen pädagogischen Eid geschworen haben, die verbeamtete Staatsdiener sind und schon wieder eine solche Entscheidung getroffen haben. Das ist beängstigend." Wallitzer-Eck, der selbst ein Kind mit Down Syndrom hat, ist Initiator einer Online-Petition für den Schulversuch am Gymnasium. Die Kampagne hat inzwischen fast 25.000 Befürworter. Die Gegenpetition "Henri sollte für sein und das Wohl aller nicht auf das Gymnasium gehen" zählt knapp 16.400 Unterstützer.