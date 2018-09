Von Jan Millenet

Mannheim. Der Countdown läuft, am 18. Mai beginnt das Internationale Deutsche Turnfest und die gesamte Metropolregion steht im Fokus der Sportler. Mannheim ist einer der Hauptveranstaltungsorte. Mitten in der Stadt, am Wasserturm und in der Augustaanlage geht im wahrsten Sinne des Wortes die Post ab. Auf die Besucher und Teilnehmer wartet ein aufregendes und buntes Programm. Etwa 80 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in rund 25 Sportarten, mehrere zehntausend Tagesgäste und nicht zuletzt 10 000 Volunteers können sich auf bis zu 60 Veranstaltungen täglich freuen. Hintergrund Mehr zum TurnfestWeitere Informationen und aktuelle Berichte um das Turnfest finden Sie ab sofort auch hier: http://www.rnz.de/rnzTurnfest2013

"Wir sind sehr stolz darauf, dieses für die Sportwelt herausragende Großereignis in unserer Region und in unserer Stadt zu haben", freut sich Sportbürgermeister Lothar Quast. Denn das am Pfingstwochenende beginnende Festival zeigt eine Woche lang nicht nur Breiten- und Spitzensport auf höchstem Niveau, sondern bietet eine Vielzahl von attraktiven Mitmachangeboten. Aber auch Shows, Konzerte und ganz ungewöhnliche Auftritte. So finden in der SAP-Arena die ganz großen Shows statt. Die Turnfestgala, Japanese Gymnastics and Culture Night, National Danish Performance Team und die Gala "Rendezvous der Besten". In der Maimarkthalle können die Besucher hautnah bei den olympischen Disziplinen des Deutschen Turnerbundes dabei sein: Geräteturnen, Trampolin, Rhythmische Sportgymnastik werden geboten. Austragungsorte sind zudem das Carl-Benz-Stadion, die GBG-Halle, die Bezirkssportanlage Seckenheim, das Spielfeld 3 am Carl-Benz-Stadion, das Hallenbad Waldhof-Ost und das Strandbad. Das Herzstück des Turnfestes sind jedoch die Wasserturm- und die Augustaanlage. Hier wird das große Festival eröffnet, hier ist die Festmeile und eine große Bühne. Und weil nach dem Sport das musikalische Vergnügen nicht zu kurz kommen darf, hier ein paar besondere Höhepunkte. Am 19. Mai tritt MIA auf, am 20. Mai die Söhne Mannheims, am 21. Mai The Busters, am 22. Mai Samy Deluxe als Herr Sorge, am 23. Mai The Baseballs und am 24. Mai The Kyteman Orchestra.

Zum Abschluss wird es am 24. Mai bei der Stadiongala im Carl-Benz-Stadion noch einmal so richtig bunt, vielfältig, und überraschend. Über 3000 Aktive wollen in zwei Vorstellungen ein Feuerwerk der Farben und Effekte zünden. Mannheim und die Region sollen so richtig in Bewegung kommen, so die Organisatoren. Sie suchen übrigens noch Freiwillige, die sie bei der Durchführung unterstützen.

Info: Das Turnfest findet vom 18. bis 25. Mai in Mannheim und Heidelberg statt, Anmeldungen: www.turnfest.de