Von Klaus Welzel

Leimen. Einer hatte geladen. Viele waren gekommen. Darunter auch ein "Kaiser". Franz Beckenbauer gab der Dietmar Hopp Stiftung anlässlich des 20-jährigen Bestehens die Ehre. So viel Glanz musste sein. Und der passte auch ganz gut zu dem abwechslungsreichen Programm, dessen künstlerische Höhepunkte stets wohl dosiert worden waren. Im Leimener Portland Forum trafen sich am Donnerstagabend hunderte von Menschen, die der Stiftung des SAP-Mitbegründers und Mäzens Dietmar Hopp verbunden sind. Man kam im Laufe des zweistündigen Festakts aus dem Staunen nicht heraus, wie vielfältig die Stiftung aktiv ist.

500 Millionen Euro galt es in den letzten zwei Jahrzehnten zu verteilen. Wobei der Stiftungsgründer sich zuversichtlich zeigte, dass aufgrund des großen wirtschaftlichen Erfolges der SAP dieselbe Summe bereits innerhalb der nächsten fünf bis sechs Jahre erneut ausgeschüttet werden würde. Hintergrund: Die Dietmar Hopp Stiftung verfügt über SAP-Aktien im Wert von 5,3 Milliarden Euro. Ausgeschüttet wird Jahr für Jahr die Dividende. Hopps Prognose: In Walldorf laufen die Geschäfte in naher Zukunft noch besser. Gut für die Region. Denn in den Bereichen Bildung, Sport, Medizin und Soziales werden die Gelder investiert. Über 1000 Projekte wurden bereits gefördert. Zuletzt machte die Aktion "alla hopp" Schlagzeilen: Aus einer Sonderausschüttung der SAP finanzierte die Stiftung den Bau von 19 Bewegungs- und Begegnungsanlagen in der Metropolregion Rhein Neckar. Kommunen konnten sich für die Ausschreibung bewerben.

Ganz ähnlich - nur im Volumen etwas kleiner - funktioniert das neueste Stiftungsprojekt namens "Sportvereint": Hier können sich Sportvereine um eine Förderung bewerben, die die Generationen zusammenführt. Ursprungsgedanke ist hier die Idee, ältere Menschen körperlich fit zu halten. Der sportbegeisterte Mäzen setzt auf einen Nachahmungseffekt: "Ein gesundes und selbstbestimmtes Leben im Alter zu führen, ist der Wunsch jedes Menschen, und es liegt ein Stück weit in den Händen der Senioren selbst, ihn in Erfüllung gehen zu lassen", findet Hopp. Gesucht werden bis 30. Juni "20 Sportvereine aus der Metropolregion Rhein-Neckar, welche sich durch außergewöhnliche Vereinsarbeit für Menschen jeden Alters auszeichnen. Die Sportprojekte sollen vorbildlich sowie innovativ sein und neben Senioren auch Kinder und jugendliche Menschen mit und ohne Behinderung zum Mitmachen animieren." Wie bei den "alla hopp"-Anlagen steht zudem der soziale Gedanke im Vordergrund. Denn: "Wenn die Oma dann auch noch von früher erzählt, während sie ihre Arme kreisen lässt, dann werte ich das als doppelten Erfolg."

Versteht sich, dass der Applaus dem Ideengeber sicher war - wenngleich es an diesem Abend auch um das bereits Geleistete ging. Kein Zufall sicherlich, dass die Aktion "Sportvereint" erst ganz zum Schluss vorgestellt wurde. Sinnbildlich wurde damit vermittelt, dass es weiter geht. Und Dietmar Hopp bekannte in einem Nebensatz, dass es auch mit der TSG 1899 weitergeht: "Für alle, die glauben, ich hätte vielleicht bald genug: Das ist nicht der Fall." Da klatschte der Kaiser.

Info: Sportvereine können sich bis 30. Juni 2016 auf der Homepage www.20-sportvereint.de bewerben.