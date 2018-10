Wer stibitzt denn da den Kuchen?

Rätselraten in Edingen-Neckarhausen: Da verschwindet über Nacht plötzlich Kuchen von einer Terrasse, und es wird immer wieder in den Mülltonnen gewühlt. Und plötzlich steht fest: Da ist ein ganz und gar ungewöhnlicher "Räuber" unterwegs. Der Täter saß in einem Baum und schaute ganz frech in den Garten hinunter. Inzwischen wurde der Waschbär bereits mehrmals im Ort gesichtet. Ganz possierlich dachten die Hauseigentümer, waren aber weniger erfreut, als das Tier wenig später an einem Meisen-Häuschen schüttelte, um an die vermutete oder gewitterte Beute zu kommen. Aber kein Wunder, schließlich sind Waschbären als Allesfresser nicht zuletzt auch Raubtiere. Rund 60 Prozent ihrer Nahrung besteht aus Weichtieren und kleinen Wirbeltieren, nur 40 Prozent aus pflanzlicher Kost. Tipp vom Naturschutzbund: Um keine Waschbären anzulocken, sollte man keine Speisen auf Terrasse und Balkon oder Essensreste auf dem Kompost lassen, die Abfalltonne mit schwerem Stein sichern, Haus, Garage und Schuppen geschlossen halten und das Dach auf Schlupflöcher überprüfen.

Dieter Mörlein tritt nicht mehr an

In Eppelheim dürfte es künftiger etwas ruhiger, manche sagen auch langweiliger werden: Bürgermeister Dieter Mörlein hat angekündigt, bei der Wahl am 23. Oktober nicht mehr anzutreten. An die Öffentlichkeit ging der Rathauschef, nachdem ihm aus CDU-Kreisen signalisiert wurde, dass man mit Thomas Wieland einen anderen Kandidaten unterstützen werde. Dies war aber offenbar nur der Auslöser, seinen Verzicht vorzeitig zu verkünden. Seit April stehe für ihn fest, dass am Jahresende Schluss ist, sagt Mörlein, obwohl er lange dafür gekämpft hat, auch nach 2016 im Amt zu bleiben. Vor knapp einem Jahr wurde die Altersgrenze für Bürgermeisterkandidaten auf 67 Jahre angehoben. Damit hätte Mörlein im Oktober noch einmal antreten können. Dennoch sagt er nun: "Jetzt reicht’s." Er habe ohnehin viel geschafft in Eppelheim und geht nach über 22 Jahren mit einem positiven Fazit. Damals, 1994, war er zehn Wochen lang im Häuserwahlkampf unterwegs, mit einer Möhre und dem Motto "Stallhasen wählen Mörlein". Und obwohl gesagt wurde, dass es ein Außenstehender - Mörlein kam als Bürgermeister aus Neckarsteinach - nicht in Eppelheim packt, gewann er gleich im ersten Wahlgang; was er 2002 und 2010 wiederholte. Seinem Nachfolger gibt Mörlein mit auf den Weg: "Eppelheim ist meine Stadt, mein Herzblut." Und wenn der neue Bürgermeister das genauso sehe, sehe die Zukunft gut aus, meint der noch amtierende Rathauschef.

Astoria-Bridge feiert Jubiläum

Die "Astoria Bridge" über den Columbia River - auch Astoria-Megler-Brücke genannt - feierte jetzt 50-jähriges Jubiläum. Zu den Festlichkeiten hatte Astoria in Oregon auch Gäste aus der Partnerstadt Walldorf eingeladen. Die Delegation mit Bürgermeisterin Christiane Staab, Mitgliedern des Gemeinderats und des Deutsch-Amerikanischen Freundeskreises war bereits am 10. August aufgebrochen. Astoria wurde 1811 als älteste Siedlung westlich der Rocky Mountains von dem aus Walldorf stammenden Johann Jakob Astor, reichster Mann seiner Zeit und der erste Multimillionär Amerikas, und seiner "Pacific Fur Company" als Pelzhandelsniederlassung gegründet. Seit 1963, dem 200. Geburtstag von Johann Jakob Astor, ist Astoria, an der Mündung des Columbia in den Pazifischen Ozean gelesen, die älteste von Walldorfs drei amerikanischen Partnerstädten. Die anderen sind Waldorf in Maryland (seit 2001) sowie Freeport auf Long Island (2003). Die Brücke führt über den hier circa sechs Kilometer breiten Columbia River, rund 20 Kilometer vor der Mündung in den Pazifischen Ozean.

Wallfahrt zur "Schwarzen Madonna"

Tausende Gläubige pilgerten wieder an Mariä Himmelfahrt zur Wallfahrtskirche in Hirschberg-Leutershausen und zum Gnadenbild der "Schwarzen Madonna" von Loreto. Nicht nur aus der Region, auch aus benachbarten Ländern, aus Afrika, Asien und Amerika waren Gläubige angereist. In diesem Jahr wurden beim Pontifikalamt nahezu 1700 Pilger und Wallfahrer gezählt. Die Wallfahrt zur "Schwarzen Madonna" in Leutershausen hat eine langjährige Tradition. 1710 wurde das Schloss des Grafen von Wiser erbaut. In den Jahren danach folgte die Fertigstellung des Gebäudes mit Wirtschaftsbereich und der kleinen Loreto-Kapelle, die 1742 festlich eingeweiht wurde. Bereits zu dieser Zeit beherbergte die Kapelle das Gnadenbild der "Schwarze Madonna" von Loreto unter ihrem Dach. Seither pilgern Gläubige an Mariä Himmelfahrt zur "Schwarzen Madonna" nach Leutershausen. Das Gnadenbild in Hirsch- berg ist eine Nachbildung von Loreto. Aber woher kommt die Schwärzung der Madonna? Beim Original in Loreto liegt es wohl daran, dass es über die Jahrhunderte stark dem Ruß der Kerzen und auch der Öllampen ausgesetzt war und dadurch die Schwarzfärbung erhielt. Diese Schwärzung wurde in Leutershausen vom Original übernommen.

Alles Geschmackssache

Jüngst war ein Besucher der Herrentoilette im Heidelberger Hauptbahnhof gar nicht angetan von einer Werbekampagne, bei der über dem Urinal das Bild einer Frau angebracht war. Pinkelnde Männer betrachten zu müssen, sei ein Affront gegen die Würde der Frau, beschwerte sich der Mann. Jetzt war auch ein RNZ-Leser irritiert, als er die Toilette im Auto- und Technikmuseum Sinsheim aufsuchte. Dort erwartete ihn ein Urinal in Form eines überdimensionierten Kussmundes. Aber bekanntlich lässt sich ja über Geschmack nicht streiten ...