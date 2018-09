Sie schaffen was: Der Freiwilligentag der Metropolregion ist mittlerweile der größte seiner Art in ganz Deutschland. Foto: MR

Rhein-Neckar. (wit) Er ist über die Jahre fast schon zu so etwas wie einem Aushängeschild geworden für das Engagement, das die Bürger der Metropolregion an den Tag legen, und für das Miteinander im besten Sinne, das sie im sozialen Leben pflegen. Seit 2008 gibt es den "Freiwilligentag", der im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindet. In diesem Jahr ist es wieder so weit: Am 17. September heißt es links und rechts des Rheins "Wir schaffen was", ein Slogan, der schon lange vor Angela Merkels "Wir schaffen das" Motto des Frewilligentags war. Dann geht der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar in seine mittlerweile fünfte Runde.

Ab sofort können jetzt wieder gemeinnützige Initiativen Vorhaben anmelden, für die sie tatkräftige Unterstützung benötigen. Egal ob Malerarbeiten in Kitas und Schulen, Müllsammelaktionen in Naturschutzgebieten, Computerkurse in Seniorenheimen, Ausflüge mit Menschen mit Behinderung oder Begegnungsprojekte mit Flüchtlingen - alle Projekte, die sich im Team und am dritten September-Samstag umsetzen lassen, sind willkommen.

Luka Mucic, Vorstandsvorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar und Vorstandsmitglied der SAP, ruft alle gemeinnützigen Einrichtungen in der Region zur Teilnahme auf: "Beim Freiwilligentag werden lang gehegte Wünsche Wirklichkeit", sagt er. Kindergärten, Schulen, Vereine und andere gemeinnützige Initiativen sollten die Gelegenheit nutzen und sich beteiligen.

Zentrale Kommunikations- und Anmeldeplattform für den Freiwilligentag ist die Internetseite www.wir-schaffen-was.de. In den Kategorien Handwerk, Sport, Umwelt, Tierschutz, Kultur, Feste und Ausflüge können Projekte eingetragen und verwaltet werden. Interessierte Einrichtungen finden außerdem Tipps und Tricks, wie sie ihr Vorhaben so einfach wie möglich durchführen können, sowie kostenfreie Materialien, um auf ihre Freiwilligentag-Aktion aufmerksam zu machen.

Im Rahmen des Freiwilligentags stellt der Baumarkt-Konzern Hornbach Einkaufsgutscheine zur Verfügung. Unter allen handwerklichen Projekten, die bis zum 30. Juni angemeldet sind, werden 200 Gutscheinen à 100 Euro verlost.

2014 packten immerhin 6000 Menschen bei 300 Projekten zwischen Pfälzerwald und Odenwald mit an - was die Veranstaltu8ng zum größten regionalen Freiwilligentag Deutschlands machte. Gleichzeitig nahmen viele Einrichtungen den Tag zum Anlass, um über ihre Aktivitäten zu informieren und neue Mitstreiter zu gewinnen. "Aus dem Engagement beim Freiwilligentag hat sich mancherorts eine langfristige Zusammenarbeit entwickelt", bestätigt Monika Schill, Leiterin des Freiwilligentag-Organisationsteams bei der Metropolregion Rhein-Neckar.

Wie in den Jahren zuvor wird der Freiwilligentag dezentral organisiert: Während die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH übergreifend etwa das Teilnehmermanagement und die Öffentlichkeitsarbeit koordiniert, gibt es in vielen Kommunen Ansprechpartner, die den teilnehmenden Einrichtungen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Info: Anmeldung von Vorhaben zum Freiwilligentag ab sofort unter www.wir-schaffen-was.de. Fragen beantwortet das Organisationsteam unter Telefon 0621/ 12987-75, E-Mail: freiwilligentag@m-r-n.com.