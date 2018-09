Rhein-Neckar. (RNZ) Obwohl in den vergangenen fünf Jahren die Einwohnerzahlen im Rhein-Neckar-Kreis gestiegen sind, ist die Menge an Abfall pro Einwohner konstant geblieben. Im Jahr 2011 hat jeder Einwohner im Rhein-Neckar-Kreis 361 Kilogramm Abfall produziert, was eine gleichbleibende Menge seit dem Jahr 2007 bedeutet. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises (AVR) hervor.

Der größte Anteil landete in der Grünen Tonne plus mit 139 Kilo je Einwohner. Gleich darauf folgt der Restmüll mit 133 Kilo. Aber auch 28 Kilo Glas, 22 Kilo Altholz, 13 Kilo Sperrmüll und elf Kilo Biomüll produzierte jeder Einwohner statistisch gesehen.

Erfreulich ist, heißt es in der Pressemitteilung weiter, dass der Anteil der Abfälle, die verwertet werden können, in den letzten Jahren weiter leicht gestiegen ist, und zwar von 211 Kilogramm im Jahr 2007 auf 214 Kilo im Jahr 2011.

Die große Nachfrage nach der Bioenergietonne - mittlerweile sind über 42 000 Bestellungen bei der AVR eingegangen - lässt für das Jahr 2012 weitere Steigerungen im Bereich der verwertbaren Abfälle erwarten.

Laut einer Studie des Statistischen Bundesamtes lag das Aufkommen an Haus- und Sperrmüll im Jahr 2010 deutschlandweit bei 197 Kilo je Einwohner. Im Rhein-Neckar-Kreis lag das Pro-Kopf-Aufkommen dagegen nur bei 148 Kilo, was in Baden-Württemberg in etwa auch der Durchschnitt ist. Bei den organischen Abfällen - wie beim Biomüll und beim Grünschnitt - lag der Rhein-Neckar-Kreis im Jahr 2010 mit 16 Kilo je Einwohner allerdings deutlich unter dem Deutschlanddurchschnitt mit 107 Kilo pro Einwohner und noch deutlicher unter dem von Baden-Württemberg mit 120 Kilo pro Einwohner.

Hier werden jedoch durch die gebührenfreie Bioenergietonne und die kostenlose Annahme von Grünschnitt bereits für 2012 Annäherungen an den Bundes- und Landesdurchschnitt erwartet.

Bei den getrennt gesammelten Wertstoffen wie Glas, Leichtverpackungen, Papier, Pappe, Kartonagen und Holz lag der Durchschnitt in Deutschland im Jahr 2010 bei 143 Kilo je Einwohner, in Baden-Württemberg bei 163 Kilo pro Einwohner. Im Rhein-Neckar-Kreis betrug das Aufkommen an getrennt gesammelten Wertstoffen sogar 191 Kilo pro Einwohner.