In Lederhosen ist er in seinem Element: Arno Kiegele hat das 'Mannheimer Oktoberfest' erfunden und lässt es sich nach wie vor nicht nehmen, die Veranstaltung in seiner 'Dienstkleidung' stets selbst zu moderieren. Foto: kg

Von Peter Wiest

Mannheim. Das ist Gänsehaut pur: Über 2000 Menschen stehen auf Bierbänken, strecken die Arme in die Höhe und singen. Nun gut, die meisten grölen eher. Aber sie grölen gemeinsam - und sie bleiben sogar weitgehend im Takt. Sie grölen auch nicht etwa irgendwelche deutschen Volkslieder, sondern sie brüllen sich die Kehle aus dem Leib mit den Songs, die ihrer Jugend geprägt haben. "Sweet Home Alabama" von Lynyrd Skynyrd zum Beispiel. Oder "T.N.T." von AC/DC.

So geht das immer weiter. Bis um 23 Uhr fast schlagartig der Hammer fällt. Und dann sind tatsächlich auch alle zufrieden. Sie sind erschöpft, aber glücklich - und sie treten ohne zu murren und vollkommen friedlich den Heimweg an.

So läuft das jetzt schon seit einigen Jahren in Mannheim an den Oktober-Wochenenden im Zelt auf dem Friedensplatz beim Oktoberfest. - Wie bitte? Oktoberfest? In Mannheim auf dem Friedensplatz? Nicht in München, nicht auf der Theresienwiese?

Ja, in der Tat. Denn seit 2008 hat auch Mannheim sein Oktoberfest. Und mittlerweile feiern dort Menschen aus der gesamten Metropolregion. Sie feiern laut, manchmal überbordend und stets deftig. Aber sie feiern bisher immer auch ausgesprochen friedlich und irgendwie sogar gesittet.

Vielleicht ist ja der Name des Platzes, auf dem das Fest über die Bühne geht, auch irgendwie Programm. Wahrscheinlicher jedoch ist, dass Arno Kiegeles Rezept aufgeht. Denn der Geschäftsführer der in Weinheim firmierenden "Platzhirsch Gmbh" hat das Mannheimer Oktoberfest aus der Taufe gehoben: Mit dem festen Vorsatz, all das in die Metropolregion zu bringen, was das bayrische Original beliebt und zum Besuchermagneten macht - und all das wegzulassen, was in München immer wieder mal negativ auffällt und ab und zu auch für üble Schlagzeilen sorgt.

Vielleich war das alles Arno Kiegele ja in die Wiege gelegt. Immerhin ist er in Rüdesheim am Rhein aufgewachsen - wo die Menschen bekanntlich gerne und viel feiern und als "rheinische Frohnaturen" gelten. Eine Frohnatur ist Arno Kiegele schon immer gewesen - auch wenn es ihn irgendwann mal wegzog von zu Hause. In den 90er Jahren führte ihn der Weg in die Rhein-Neckar-Region und dort beruflich mitten hinein in die Veranstaltungsbranche. Er arbeitete unter anderem für den Rundfunksender RPR, hob mit Rolf Stahlhofen den Verein "Menschen am Fluss" aus der Taufe, machte sich einen Namen als Veranstaltungs-Moderator, knüpfte zahllose Kontakte, beispielsweise zu Dennis Gissel von Demi Produktions und anderen regionalen Veranstaltern. Und rief schließlich die "Platzhirsch GmbH" mit ins Leben.

Mit dem Mannheimer Oktoberfest hat Kiegele dann seine Berufung gefunden. "Eines Tages in München auf dem Oktoberfest hab ich mir gesagt: So feiern können die Menschen in und um Mannheim auch daheim. Das Umfeld ist vielleicht anders - aber die Stimmung, die ist sicher mindestens genau so gut", erzählt er. Damit war das Mannheimer Oktoberfest geboren: Als eine Veranstaltung, die innerhalb kürzester Zeit Kult wurde.

Gefeiert wird in Mannheim nicht wie in München durchgehend, sondern immer an den drei letzten Oktober-Wochenenden freitags und samstags. Immerhin 15 000 Oktoberfest-Besucher waren im vergangenen Jahr dabei - und der Trend geht weiter aufwärts. Nachdem in diesem Jahr bereits jetzt 15 000 Ticktes verkauft wurden, rechnet Kiegele mit 18 000 Besuchern - womit die Veranstaltung dann am Rande ihrer Kapazität angelangt wäre.

Fi Info: Mannheimer Oktoberfest, freitags und samstags vom 18. Oktober bis zum 2. November, auch am Donnerstag, 31. Oktober, vor dem Feiertag, Friedensplatz an der Theodor Heuss Anlage gegenüber dem Carl Benz Stadion. www.oktoberfest-mannheim.de. Reservierungen nur online.