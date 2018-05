Wer an diesem Wochenende Wintersport betreiben will, muss nicht in den Schwarzwald oder noch weiter weg fahren: Möglichkeiten dazu gibt es auch in der hiesigen Region derzeit reichlich, wie beispielsweise in Beerfelden im Odenwald. Dort hat unser Leser Andreas Zoeltner aus Heidelberg jetzt dieses Foto gemacht.

Von Peter Wiest

Rhein-Neckar. Ski und Rodeln gut: Das gilt in diesen Tagen für weite Teile des Odenwalds. Nicht überall allerdings sind die Bedingungen dort wirklich gut, so dass alle, die die Gunst der Stunden nutzen und mehr oder weniger direkt vor der Haustür Wintersport betreiben wollen, gut beraten sind, sich vorher zu informieren - beispielsweise bei der Odenwald Tourismus GmbH, der "zentralen Tourismusmarketing-Organisation des Odenwaldes zwischen Darmstadt und Heidelberg, an Bergstraße, Main und Neckar", wie sie sich selbst bezeichnet.

Nahezu ideale Wintersportbedingungen gibt es danach derzeit besonders im hessischen Teil des Odenwalds, und hier speziell in der Region um Beerfelden, Erbach und Grasellenbach. Aber auch am Nordostzipfel des Rhein-Neckar-Kreises sieht es nicht schlecht aus, besonders bei Schönbrunn und noch weiter hinten in Richtung Katzenbuckel.

Skilifte

Skilifte sind derzeit im Odenwald lediglich zwei in Betrieb:

In Beerfelden ist der Lift täglich von 13.30 bis 21 Uhr geöffnet; abends fährt er bei Flutlicht. Hier beträgt die Schneehöhe gut 25 Zentimeter; die Abfahrt ist immerhin 430 Meter lang bei einem Höhenunterschied von 90 Metern





ist der Skilift im Ortsteil Löhrbach-Schnorrenbach montags bis freitags von 16 bis 21 Uhr in Betrieb, samstags und sonntags von 10 bis 21 Uhr. Die Schneehöhe liegt hier bei etwa 15 Zentimetern; die Abfahrtsstrecke ist 270 Meter lang bei einem Höhenunterschied von 50 Metern. In Mosbach-Nüstenbach ist der Skilift aufgrund von Schneemangel derzeit nicht in Betrieb.

Langlauf

Langlauf ist an verschiedenen Stellen im Odenwald gut möglich, wobei zahlreiche Loipen gespurt sind - längst jedoch nicht alle. Odenwald Tourismus empfiehlt diese Langlauf-Möglichkeiten:

Erbach-Bullau: Schneehöhe 25 Zentimeter.

Gespurt sind:



Forsthausloipe Bullau, Startpunkt Parkplatz am Sportplatz, Länge 2,3 Kilometer.



Loipenrunde Bullau, Startpunkt Parkplatz am Sportplatz, Länge 8,8 Kilometer.



Mühlbergloipe Bullau, Startpunkt Parkplatz am Sportplatz, Länge 3,6 Kilometer.





Schneehöhe 10 Zentimeter. Loipen sind momentan in Wahlen, Gras-Ellenbach und Scharbach gespurt. Michelstadt-Würzberg: Schneehöhe 20 Zentimeter.



Loipe 1: 14 Kilometer, Höhenunterschied 80 Meter, Streckenverlauf am Waldrand in südlicher Richtung nahe Limes und Römerbad.



Loipe 2: 10 Kilometer, Höhenunterschied 80 Meter, Schwierigkeitsgrad mittel bis schwer.



Loipe 3: 4 Kilometer, Höhenunterschied 30 Meter, Übungsloipe für Anfänger, Startpunkt Parkplatz am Sportplatz.



Skatingloipe: 5 Kilometer, Verlauf am Waldrand entlang. Einstieg am Sportplatz oder in Mangelsbach.





Schneehöhe 20 Zentimeter. Startpunkt am Ortsausgang von Rothenberg Richtung Kortelshütte, Länge 6,5 Kilometer, Höhenunterschied 30 Meter. Rundkurs. Schönbrunn-Schwanheim: Schneehöhe 15 Zentimeter. Die Loipe Schwanheimer Feld ist gespurt.





Schneehöhe 15 Zentimeter. Die Loipe Schwanheimer Feld ist gespurt. Waldbrunn Katzenbuckel: Schneehöhe 30 Zentimeter. Alle Loipen sind gespurt:



Kurloipe, Länge 3,5 Kilometer, parallel auch Skatingloipe, Start Kreisel Parkplatz Katzenbuckel-Therme.



Eichwald-Loipe, 5 Kilometer, leicht. Ebnet-Loipe, 5 Kilometer, mittelschwer.



Hirschberg-Loipe, 3,5 Kilometer, Start beim Sportheim Waldkatzenbach.





Rodelmöglichkeiten

Zum Rodeln empfiehlt der Odenwald-Tourismus derzeit unter anderem folgende Orte und Strecken:

Abtsteinach: Rodelhang nahe beim Sportplatz in Ober-Abtsteinach. Länge der Strecke etwa 150 Meter.





Rodelhang nahe beim Sportplatz in Ober-Abtsteinach. Länge der Strecke etwa 150 Meter. Beerfelden: Unterhalb der "Abfahrtsstrecke am Skischlepplift Buchhelle" ist ein breiter Rodelhang. Länge etwa 170 Meter; Höhenunterschied 30 Meter.





Unterhalb der "Abfahrtsstrecke am Skischlepplift Buchhelle" ist ein breiter Rodelhang. Länge etwa 170 Meter; Höhenunterschied 30 Meter. Löhrbach-Schnorrenbach: Rodeln ist möglich gegenüber vom Skihang; am Skihang selbst ist es verboten.





Rodeln ist möglich gegenüber vom Skihang; am Skihang selbst ist es verboten. Michelstadt-Würzberg: Rodelhang an der Kreuzung Steinweg/Hauptstraße. Länge der Strecke 200 Meter. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar (Linie 40).





Rodelhang an der Kreuzung Steinweg/Hauptstraße. Länge der Strecke 200 Meter. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar (Linie 40). Modautal-Neunkirchen: Startpunkt direkt oberhalb des Ortes am Wanderweg Richtung Neunkircher Höhe. Länge 100 Meter, Höhenunterschied 20 Meter. Am Skihang ist rodeln nicht erlaubt. Parken in Neunkirchen, Parkplätze am Friedhof.





Startpunkt direkt oberhalb des Ortes am Wanderweg Richtung Neunkircher Höhe. Länge 100 Meter, Höhenunterschied 20 Meter. Am Skihang ist rodeln nicht erlaubt. Parken in Neunkirchen, Parkplätze am Friedhof. Waldbrunn-Katzenbuckel: Rodelhang neben der "Turmschenke".





Rodelhang neben der "Turmschenke". Wald-Michelbach Siedelsbrunn: Am morgigen Samstag voraussichtlich von 17 bis 21 Uhr Flutlicht-Rodeln. Rodelhänge: An der Gaststätte Morgenstern, etwa 100 bis 150 Meter, Höhenunterschied 25 Meter. Am Sportplatz im Ortsteil Siedelsbrunn sowie auf der Kreidacher Höhe.





Am morgigen Samstag voraussichtlich von 17 bis 21 Uhr Flutlicht-Rodeln. Rodelhänge: An der Gaststätte Morgenstern, etwa 100 bis 150 Meter, Höhenunterschied 25 Meter. Am Sportplatz im Ortsteil Siedelsbrunn sowie auf der Kreidacher Höhe. Wilhelmsfeld: Rodelhang am Oberen Langerain. wit

Info: Auf www.odenwald.de gibt es unter "Wintersport" immer die aktuellsten Informationen. Das Servicetelefon ist unter 06061/965 97 25 erreichbar.