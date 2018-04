Die wächserne Marlene Dietrich gehört wie Sepp Herberger (im Hintergrund) zu den Figuren des Mannheimer Panoptikums. Ab morgen im Stadthaus am Paradeplatz. Foto: vaf



Von Nicole Heß

Auf einer Fläche von mehr als 1000 Quadratmetern eröffnet morgen im dritten Obergeschoss des Mannheimer Stadthauses N1 am Paradeplatz das dritte und gleichzeitig größte deutsche Wachsfigurenkabinett. Bei den etwa 300 Figuren, die das Panoptikum Mannheim bilden, handelt es sich um eine Sammlung, die bis 1996 am Berliner Kurfürstendamm zu sehen gewesen ist.

Die weiße Tasse auf dem Flügel hat sogar einen Unterteller bekommen. Fehlt noch der Kamillentee darin, und schon ist die Kulisse für ein Konzert des frisch frisierten und mit einem roten Einstecktuch im Revers ausstaffierten Udo Jürgens perfekt. Neben dessen Figur sind andere Doppelgänger aus Wachs aufgestellt: von Elvis und Jimi Hendrix, die Schauspielerin Grethe Weiser trägt eine lila-rosa Federboa und einen riesigen Hut, Sepp Herberger und Uwe Seeler stehen zusammen, auch der andere Udo, Lindenberg, hat einen Platz bekommen. Gemeinsam mit der Politikerabteilung - in der mit der jüngsten Figur Helmut Kohl der einzige Pfälzer in der Sammlung vertreten ist - und mit einer Teesalonszene bilden die Showstars im neuen Mannheimer Panoptikum das "Weiße Kabinett".

Größer und auch etwas beeindruckender ist das "schwarze" Gegenstück, in dem ältere, zwischen 1869 und 1922 angefertigte Wachsfiguren zu sehen sind, die man - wie früher - szenisch inszeniert hat: Es gibt ein "Medizinisches Cabinet" mit sehr detailgetreuen Darstellungen des menschlichen Körpers samt Geschlechtskrankheiten. Da ist eine Zahnarztpraxis mit einer angesichts der ausgestellten Instrumente zur Recht leidend dreinblickenden Patientin. Man sieht Mörder im Wohnzimmer mit Wanduhr und vor dem Küchenbord mit Dosen voller Grütze und Gries. Und die Künstler Heinrich Zille und Claire Waldorff in einem Berliner Hinterhof.

Dass die Ausstellung viel von der Hauptstadt erzählt, und zwar von der alten im Westen, hängt mit der Geschichte der Sammlung zusammen. Gegründet 1869 von den Gebrüdern Castan als Panoptikum Berlin, waren die Wachsfiguren von 1922 bis 1965, um einige Exponate erweitert, in einem dänischen Freizeitpark zu sehen. Schließlich waren sie bis 1996 im inzwischen abgerissenen Berliner Kudammeck ausgestellt - wo sie damals Hannes Piechotta gesehen hat, der heutige Geschäftsführer des Mannheimer Panoptikums. Als er in seinem Bücherregal auf den Katalog gestoßen war, nahm er Kontakt zum Vorbesitzer der seit mittlerweile 15 Jahren eingelagerten Figuren auf, kaufte sie ihm ab.

Gemeinsam mit der Landesbank Baden-Württemberg als Vermieterin hat Piechotta nach eigenen Angaben rund eine halbe Million Euro in den Umbau investiert, vor allem in den Brandschutz. Bevor der englischen Königsfamilie, Kaiser Wilhelm II. und Gorbatschow Figuren aus jüngerer Zeit zur Seite gestellt werden können, muss erst einmal Geld in die Kasse kommen. "Wir rechnen mit 4000 bis 5000 Besuchern im Monat", sagt Piechotta. Im Herbst soll dann die erste neue Figur präsentiert werden.

Fi Info: Das Panoptikum befindet sich im dritten Obergeschoss des Stadthauses am Paradeplatz. Es ist ab morgen jeden Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene 8,50 Euro, Kinder 6,50 Euro. www.panoptikum-mannheim.de.