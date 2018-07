Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Die Lage entspannt sich zusehends: Laut Kreissprecherin Silke Hartmann werden dem Rhein-Neckar-Kreis im laufenden Monat Juni nur noch 24 Flüchtlinge zur vorläufigen Unterbringung zugeteilt. Dies habe das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) angekündigt.

Zum Vergleich: Im Januar bekam der Kreis vom RP noch 1045 Flüchtlinge zugewiesen, im März waren es 945, im April 333, und im Mai kamen gerade noch 27 Personen. Diese Zahlen, so Hartmann weiter, versetzen den Kreis in die Lage, die Notunterkünfte nach und nach zu räumen. Damit hatte man bereits vor Wochen, als sich abzeichnete, dass immer weniger Flüchtlinge kommen, begonnen. So wurde die Kreissporthalle in Wiesloch - hier waren noch rund 170 Menschen untergebracht - vollständig geräumt. Auch eine Notunterkunft in Schwetzingen - das Racket-Center - ist mittlerweile nicht mehr belegt.

Und so soll es weiter gehen, kündigt Hartmann an. Es werde damit begonnen, weitere Notunterkünfte zu räumen - unter anderem in Weinheim. Hier leben in einer ehemaligen Druckerei derzeit noch rund 200 Menschen. Ende Juni sollen die ersten 100 davon in eine neue Containeranlage nach Hirschberg umziehen. Flüchtlinge aus einer Notunterkunft in Leimen sollen laut Hartmann "in absehbarer Zeit" nach Malsch kommen. Ziel sei es, sagt die Kreissprecherin, dass die Menschen möglichst nah an ihrer bisherigen Unterkunft leben. So sei es beispielsweise möglich, dass sich die ehrenamtlichen Helfer, die die Asylbewerber bereits kennen, weiter um die Menschen kümmern können.

Im Rhein-Neckar-Kreis sind - Stand 31. Mai - insgesamt 7080 Flüchtlinge untergebracht. 1712 davon leben noch in Notunterkünften, die der Kreis in Leimen (428), Oftersheim (243), Sinsheim (448), Walldorf (277) und Weinheim (316) betreibt. In Gemeinschaftsunterkünften leben 4410 und in Wohnungen 958 Menschen.

Neue Unterkünfte mit insgesamt 1720 Plätzen sollen bis kommenden Herbst bezugsfertig sein und zwar in Hirschberg (Containeranlage/100 Plätze), Weinheim (160), Neckarbischofsheim (70), Hockenheim (150), Malsch (170), Bammental (Containeranlage/80), Schönau (270), Nußloch (50), Ketsch (270), Meckesheim (Containeranlage/200) und Plankstadt (200).

Die meisten Flüchtlinge kommen aus folgenden Herkunftsländern (Stand 30. April): Syrien (1995), Afghanistan (940), Irak (862), Gambia (707), Kosovo (338) Pakistan (322), Nigeria (213), Serbien (174) und Mazedonien (165).