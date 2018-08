Schwetzingen. (horn) Mit Wendepunkten im Leben startete der "Talk im Hirsch" ganz persönlich ins neue Jahr. Neben Florian Sitzmann gaben die Mannheimer Rocksängerin Julia Neigel, Jazz-Musiker Thomas Siffling und der Schwetzinger Historiker Wolfgang Schröck-Schmidt detaillierte Einblicke.

"Ich habe nicht alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe, aber für mich habe ich alles erlebt", erklärt Buchautor Florian Sitzmann im gut gefüllten Palais Hirsch. Ein zustimmendes Nicken geht durch den Zuschauerraum. "Er hat Recht", flüstern viele leise ihren Sitznachbar zu und sind von der positiven Lebenseinstellung des Darmstädter Autors, der nach einem schweren Motorradunfall vor 20 Jahren beide Beine amputiert bekam und nun im Rollstuhl sitzt, begeistert.

"Ich wollte als Kind eigentlich immer Fußball spielen", sagt Thomas Siffling. Doch es kam anderes. Für ihn war es ein prägendes Erlebnis, als sein Vater ein Posthorn mit nach Hause brachte und es ihm als einzigen in der Familie gelang Töne erklingen zu lassen. Der erfolgreiche Jazzmusiker, der gerade eine Komposition für eine Ballettaufführung am Mannheimer Nationaltheater schrieb, gehört zu den kreativsten Jazzern im Land. Sein Credo: Ein guter Musiker verwendet eine eigene Sprache, an der man seine Stücke bereits nach einigen Tönen erkennt. Spontan gibt er den begeisterten Zuschauern eine Kostprobe seines Könnens. Doch das war nicht der einzige Leckerbissen des Abends.

Auch der Schwetzinger Historiker und Autor Wolfgang Schröck-Schmidt ließ es sich nicht nehmen, eine Passage aus seinem aktuellen mit Carola Kupfer veröffentlichten Roman "Die erstaunliche Reise des Jacob von Bardenfleth", bei der sich ein Hochstapler auf die Grand Tour gibt, zum Besten zu geben.

"Ich lag nicht in der Hängematte und habe mich gesonnt", betont Julia Neigel immer wieder. Die Mannheimer Rocksängerin hatte bis zu ihrem "Comeback" im letzten Jahr eine achtjährige Pause. Jetzt hat sie ihre persönliche Krise im Buch "Neigelnah - die Freiheit, die ich meine" verarbeitet. Genau wie bei Florian Sitzmann ist es ihr Ziel, die Leser zu ermutigen, ihre inneren Konflikte zu bewältigen.

"Zum Glück bin ich damals nicht abgestürzt", berichtet Neigel von dem "brutalen Tagesgeschäft" in der Musikbranche. Dass es schwer ist, im Musikbusiness zu bestehen, kann auch Thomas Siffling bestätigen. "Ohne Disziplin geht es nicht", so der Jazz-Musiker. Zu leicht erliege man sonst den Verführungen des Alkohols und der Drogen nach den Konzerten. Doch wirklich beeindruckt waren die Schwetzinger an diesem Abend vor allem von der Geschichte und Lebensphilosophie von Florian Sitzmann.

Mit Sätzen, wie "Ich wollte mein Leben nicht aufgeben - das stand schon damals auf der Intensivstation für mich fest" und "Ich war schon immer ein Lebemensch, das lasse ich mir nicht nehmen", veranschaulicht er seinen Lebensmut, von dem er auch in seinen Büchern berichtet.

"Wenn ich eines heute Abend mitnehme, dann ist es, dass man im Leben viel erreicht hat, wenn man mit sich selbst zufrieden ist", sagte eine Besucherin.