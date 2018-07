Von Gaby Booth

Rhein-Neckar. Mit einem enormen Tempo schreitet der Konversionsprozess, sprich die Umwandlung von militärischem Kasernengelände für zivile Nutzung, in der Metropolregion voran. Über 700 Hektar stehen in den Städten Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen bis zum Jahr 2015 zur Verfügung. Das weckt Begehrlichkeiten und lässt vielerlei Wünsche seitens der Bürger sprießen. Vor allem bezahlbarer Wohnraum und möglichst viele grüne Freiflächen stehen auf der Wunschliste.

Das kann allerdings nicht alles sein, meint die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar und mahnt, die Wirtschaft nicht zu vergessen. Bei aller Kreativität, die eine Bürgerbeteiligung freisetzt, darf der Blick für das Machbare nicht verloren gehen, sagte gestern IHK-Präsident Gerhard Vogel. Denn: Letztendlich muss alles bezahlbar bleiben - für die Kommunen wie für die Unternehmen. In der jüngsten Vollversammlung erarbeiteten die IHK-Mitglieder daher ein Positionspapier, das quasi einen Kosten-Nutzen-Plan einfordert. "Die Städte bemühen sich sehr, unser Ruf richtet sich eher an die Bürger, von ihrer Kommune nicht zu viel zu fordern", warnt Vogel und befürchtet, dass die Rechnung für die Städte letztendlich unbezahlbar wird. Vor allem vermissen er und IHK-Geschäftsführer Axel Nitschke, dass das Interesse für bezahlbare Gewerbeflächen momentan noch zu gering ist. "Wir brauchen Fürsprecher, die sich auch für Arbeits- und Ausbildungsplätze einsetzen", so Vogel und Nitschke unisono. Insbesondere in Heidelberg sehe man die Gefahr, dass Handwerker und kleinere Betriebe abwanderten, weil sie sich die Grundstückspreise nicht leisten können. Wolfgang Niopek, stellvertretender Hauptgeschäftsführer, wird deutlich: "Hier brauchen wir reservierte Flächen für die Wirtschaft, und zwar auf Vorrat."

Äußerst positiv reagiert die IHK auf den gerade abgeschlossenen Kooperationsvertrag zwischen Mannheim, Heidelberg, Schwetzingen, dem Verband Metropolregion und der Bundesimmobilienagentur (Bima). Dass man sich darauf geeinigt hat, die Konversionsgelände zeitlich gestaffelt und aufeinander abgestimmt zu entwickeln, sei ein gutes Zeichen für die gesamte Region. Die Ansiedlung von wissenschaftsnahen Betrieben in Heidelberg und die Ingenieursmeile in Mannheim finden Gefallen. Die zügige Entwicklung der Tompkins- und Kilbourne-Kaserne in Schwetzingen gemeinsam mit der Bima wird von Vogel als vorbildlich gelobt. Aufmerksam haben Wirtschaftsvertreter zudem registriert, dass im Koalitionsvertrag 100 Millionen Euro für Konversionsprojekte zur Verfügung gestellt werden, sofern sie volkswirtschaftlich sinnvoll sind, meint die IHK-Spitze. Da sollten sich die drei Städte bewerben.

Insgesamt wird der Konversionsprozess positiv bewertet. Er biete zudem die Chance, die Region verkehrspolitisch neu zu vernetzen. Die Idee von einem "Green Logistic Park" auf dem Gelände der Mannheimer Coleman-Kaserne im Norden der Stadt ist inzwischen weit fortgeschritten. Hier kann man sich sehr wohl ein logistisches Zentrum für die Anlieferung von Produkten vorstellen, die von Lastkraftwagen auf umweltfreundliche Elektrofahrzeuge umgeladen und dann an die Firmen vor Ort ausgeliefert werden. Das Fraunhoferinstitut erarbeitet hierfür gerade eine Machbarkeitsstudie.