Von Alexander Albrecht

Mannheim. Als die Staatsanwaltshaft wegen der Hygienemängel im Mannheimer Uniklinikum die Ermittlungen aufnahm, ging es zunächst "nur" um Maschinen, die das OP-Besteck reinigen und nicht zertifiziert worden waren. Jetzt haben die Mannheimer Ankläger die Ermittlungen ausgeweitet. "Wir prüfen den Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung", sagte ein Sprecher. Diesen Tatbestand hatten die Staatsanwälte zwar stets im Auge, doch gab es dafür anfänglich keine Hinweise.

Das änderte sich, als ein Heidelberger Arzt Anzeige erstattete. "Wir haben die zwei Sachverhalte dazugenommen", sagte der Sprecher. Damit wächst der Druck auf die Klinik weiter. Geschäftsführer Alfred Dänzer reichte letzte Woche seinen Rücktritt ein. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor OP-Besteck und Dokumente beschlagnahmt. Sie ermittelt zudem gegen drei Ärzte des Klinikums. Der Vorwurf: Verdacht der Untreue und des Betrugs.

Gerüchte kursieren, wonach Personen aus der Medizinischen Fakultät die Behörden gezielt auf Missstände aufmerksam gemacht haben, um ihre Interessen durchzusetzen. Die RNZ bat deshalb um einen Termin bei Dekan Professor Uwe Bicker. Ein für gestern angesetztes Gespräch wurde jedoch kurzfristig wieder abgesagt. "Wir möchten verhindern, dass weitere öffentliche Diskussionen konstruktive interne Gespräche belasten", teilte eine Sprecherin mit. Bicker und seine Mitstreiter auf der einen und Kurz auf der anderen Seite waren wenige Tage vor dem Dänzer-Rücktritt aneinandergeraten. Die Fakultätsvertreter forderten eine Strukturreform und einen Ärztlichen Direktor an der Klinikspitze. Kurz reagierte ungewöhnlich scharf. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Führung der Fakultät erscheine kaum mehr möglich, sagte er.

Das 50. Bestehen der Mannheimer Fakultät am 5. November wird nicht in der Quadratestadt gefeiert, sondern in der Alten Aula der Mutteruniversität Heidelberg. Die Stadt Mannheim hatte für diesen Anlass den Rittersaal des Mannheimer Schlosses ins Spiel gebracht, doch sei die Fakultät diesem Vorschlag nicht gefolgt, hieß es.