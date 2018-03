Von Peter Wiest

Rhein-Neckar. Nein, die Ursache war höchstwahrscheinlich nicht die derzeit herrschende Kälte. Aber frieren mussten die Betroffenen trotzdem - und zwar ziemlich heftig. Denn die massiven Behinderungen gestern morgens im S-Bahn-Verkehr führten dazu, dass Fahrgäste bis zu einer halben Stunde lang auf ihre Züge warten mussten: Bei Temperaturen von minus zehn Grad und darunter alles andere als ein Vergnügen. Dass Hunderte von Pendlern deshalb auch noch zu spät zur Arbeit kamen, fiel dabei letztlich eher weniger ins Gewicht - schließlich waren alle froh, so schnell wie möglich wieder im Warmen zu sein. Ursache für das Ganze war laut Auskunft von Bahn-Sprecher Roland Korz ein Oberleitungsschaden in Ludwigshafen, für den die Bahn bis gestern Abend noch keine exakte Ursache ermitteln konnte: "Aber an der Kälte lag es offenbar nicht", so Korz.

Zwischen 8.30 und 11 Uhr kam es dadurch gestern zu teilweise erheblichen Verspätungen im S-Bahn-Verkehr, und einige Züge mussten sogar ausfallen, so dass die Fahrgäste auf Straßenbahnen ausweichen mussten, so weit das möglich war.

Infolge des Leitungsschadens konnten keine S-Bahnen mehr den Rhein überqueren, so dass der links- und rechtsrheinische Fahrverkehr umorganisiert werden musste. Zwischen Mannheim und Mosbach fuhren die Züge so im Pendelverkehr. Dadurch wiederum kam es auch auf der Elsenztal-Strecke zu Verspätungen, so dass Reisende in den Bahnhöfen zwischen Heidelberg und Mosbach bis zu maximal 23 Minuten auf einen Zug warten mussten, wie Roland Korz sagte.

Bis gestern Mittag hatte sich die Lage dann allerdings weitgehend normalisiert, und die S-Bahnen fuhren wieder fast pünktlich. Lediglich für Fahrgäste, die den Rhein queren wollten, war bis auf weiteres noch Umsteigen in Mannheim erforderlich.

Viel Geduld brauchten gestern zudem auch zahlreiche Bahnreisende im Fernverkehr. Wie Roland Korz weiter erläuterte, hatten zahlreiche Züge aus Richtung Norden wegen Weichen- und Signalstörungen in Frankfurt und im Raum Hannover im Laufe des Vormittags Verspätungen, was insbesondere im Bahnknoten Hauptbahnhof Mannheim dazu führte, dass viele Reisende ihre Anschluss-Züge nicht mehr erreichten und lange warten mussten. Teilweise hätten die Verspätungen einzelner Züge bis zu 30 Minuten betragen, sagte Korz.

Die Züge aus Richtung Süden seien dagegen fast alle fahrplanmäßig in Mannheim eingetroffen. Und bis gestern Mittag hatte sich auch im Fernreiseverkehr fast alles wieder eingependelt: "Da gab es dann nur noch vereinzelt mal die eine oder andere Verspätung von bis zu 15 Minuten", so der Bahn-Sprecher.