Brühl. (stek) Die Wahl läuft, und die Erste Vorsitzende des Jugendgemeinderates, Carolin Klein, ließ anlässlich einer Auftaktveranstaltung im Burgkeller keinen Zweifel daran, dass sie wichtig sei. Denn erstens sei der Jugendgemeinderat eine Stimme der Jugend, die im Rathaus gehört werde und zweitens bringe die Arbeit eine Menge Spaß mit sich.

Die vergangenen zwei Jahre waren in den Augen Kleins gute Jahre. "Wir haben einiges erreicht und können stolz darauf sein." Exemplarisch erwähnte sie die "Rocknight" im Jugendhaus und den neuen Bauwagen, der sozusagen als mobiles Jugendgemeinderatszentrum fungiert.

Dabei besteht die Aufgabe eines Jugendgemeinderates im Grunde aus zwei Aspekten. Präsenz zeigen und politische Arbeit im Gemeinderat und der Verwaltung. Zu Letzterer gehören die alle vier Wochen stattfindenden Besprechungen mit Bürgermeister Dr. Ralf Göck und das Engagement im Gemeinderat zu jugendrelevanten Themen.

Im Grunde ist der Jugendgemeinderat eine Schule der Demokratie. Das Verständnis von politischen Prozessen wächst, was sicher eines der besten Mittel gegen Politikverdrossenheit darstellt. Zur aktuellen Wahl, die bis zum 12. Mai dauert, haben sich für die zwölf Plätze im Jugendgemeinderat 15 Kandidaten aufstellen lassen. "Ein Glücksfall", so Klein gegenüber der RNZ. Vor allem, weil sich unter den 15 sechs "Neulinge" befinden. Auch das ein Beleg dafür, dass der Jugendgemeinderat quicklebendig und eine fest verankerte Institution ist.

Neben der ständigen Stimmabgabe im Rathaus und per Mail veranstaltet der noch amtierende Jugendrat am Montag, 7. Mai, in der Marion-Dönhoff-Realschule, am Mittwoch, 9. Mai, im Bach Gymnasium Mannheim, am Donnerstag, 10. Mai, in der Carl-Theodor-Schule, am Freitag, 11. Mai, im Hebel-Gymnasium und am Samstag, 12. Mai, im I-Club in Schwetzingen Wahlveranstaltungen.

Im I-Club findet dann auch die abschließende Wahlparty statt, und Klein hofft, dass sowohl hier als auch bei der Wahlbeteiligung hohe Zahlen zu verzeichnen sind. Je mehr sich beteiligen, desto größer sei letztlich die Legitimation für das Gremium.