Von Anna Becker

Hockenheim. Die Würstchen hatten es schwer, auf dem Grillrost gegen den Lärm des vorbeifahrenden Zuges anzubrutzeln. Wer nahe genug am heißen Kochwerkzeug stand, konnte den Garprozess des Grillguts aber dennoch verfolgen _ und stolz darauf sein. So zumindest erging es Maximilian Rabe und Ananya Meksup vom Jugendgemeinderat Hockenheim.

Die beiden präsentierten gemeinsam mit Matthias Degen, Geschäftsführer der Parkanlagen GmbH, den neuen Grillplatz am äußersten Zipfel der Stadt. Dort, wo einst Minigolfer ihre Bahnen schlugen und schon 2013 das Ende der Anlage gekommen war, hatte ein Unternehmen im Auftrag der Parkanlagengesellschaft Sandsteinplatten eingelassen, Parkbänke verrückt und ein Schild aufgestellt.

Ab sofort darf hier ganz offiziell dem Grillgut eingeheizt werden. Den Standort hatten die Jugendlichen mit Bedacht gewählt, denn hier stört keine Grillparty potenzielle Nachbarn: Die letzten Meter des Gartenschauparks sind lediglich von Straßen, Bahnlinie und Autobahn eingerahmt. Das Brausen und Sausen wird daher auch die Griller begleiten, die sich hier einfinden sollen. Geht es nach den Jugendgemeinderäten, soll es ein begehrter Treffpunkt werden. So kann hier ein jeder seinen eigenen Grill mitbringen und sich so den Abend versüßen. "Wir gehen davon aus, dass es Einweggrills sein werden", so Degen.

Daher hat die Stadt auch gleich noch für eine Aschetonne gesorgt, in die heiße Kohle eingefüllt werden kann, wenn man die Grillparty für beendet erklärt hat. Den restlichen Abfall muss natürlich jeder selbst entsorgen. Die Parkanlagengesellschaft bittet darum, einsichtig zu sein und nichts herumliegen zu lassen oder in den öffentlichen Abfallkörben zu entsorgen. "Wir hoffen auch, dass nicht wir selbst jeden Tag aufräumen müssen", so Matthias Degen und ergänzt, dass "wir davon ausgehen, dass die Leute auf dem Parkplatz P2 ihre Fahrzeuge abstellen, wenn sie nicht gleich zu Fuß kommen." Denn das Parken vor Ort ist nicht erlaubt und auch zum Entladen dürfen keine Fahrzeuge in den Park fahren.

Wenn alles gut geht, soll das Projekt erweitert werden. "Wenn viele Leute das Angebot annehmen", so Rabe, "dann können weitere Plätze angelegt werden." Der Jugendgemeinderat hatte bereits 2012 angeregt, einen eigenen Grillplatz für Jugendliche zu schaffen, die unlängst gewählten Räte hatten dies aufgegriffen und freuten sich jetzt, dass ihr Wunsch realisiert werden konnte.