Der Unternehmensabend ist in Hockenheim Tradition. In diesem Jahr fand bereits die 36. Auflage statt. Fotos: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Der 36. Unternehmensabend in der Hockenheimer Stadthalle begann mit viel Rhythmus und Swing. Trotzdem hatte man den Eindruck, dass in die gute Stube der Rennstadt in diesem Jahr weniger Besucher gekommen waren als in den vergangenen Jahren. Immerhin 160 Zusagen hatte man bei der Stadtverwaltung als Reaktion auf die schriftlichen Einladungen bekommen.

Stadtchef Dieter Gummer hatte in seiner Rede vor allem darauf hingewiesen, dass ein Gemeinwesen nur funktionieren kann, wenn alle gemeinsam an seiner Entwicklung arbeiten. Der Appell zur Gemeinsamkeit ging in Richtung der Gemeinderatsmitglieder, von denen viele an diesem Abend in die Stadthalle gekommen waren. Aber er ging auch in Richtung der erschienenen Hockenheimer Unternehmer. Gummer versuchte die Geldnöte der Stadt anhand des teuren Engagements für die Kleinkindbetreuung und die Schulen deutlich zu machen. Auch die Entwicklung rund um das Grundstück Herrenteich droht die Stadt viel Geld zu kosten. Eigentlich wollte man mit dem Verkauf des Grundstücks die Sanierungskosten, die man an das Land Baden-Württemberg überweisen musste, wieder hereinholen.

Doch die vermarktbare Fläche am Herrenteich wurde aufgrund von "Einreden" der Naturschutzbehörde immer kleiner. Statt neun Hektar ursprünglich stehen jetzt nur noch 2,5 Hektar zum Verkauf. "Damit wird es immer schwieriger, die anvisierten 1,9 Millionen Euro zu erzielen", bedauerte der Oberbürgermeister. "Um notwendige Investitionen finanzieren zu können, benötigen wir Eigenmittel, wenn wir eine Verschuldung vermeiden wollen. Da es nicht möglich war Ausgabenreduzierungen oder Einnahmeerhöhungen vorzunehmen, mussten Steuererhöhungen als Instrument eingesetzt werden", so Gummer. Er sprach damit ein Thema an, das bei vielen Unternehmern aber auch bei der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar zu Unmut geführt hatte.

Die Hebesätze von Grundsteuer A und B, sowie der Gewerbesteuerhebesatz hatte der Gemeinderat erhöht. Die Anhebung der Grundsteuer A bringt ganze 5000 Euro zusätzlich in die Kasse. Bei Grundsteuer B macht die Erhöhung immerhin 0,7 Millionen Euro aus. Bei der Gewerbesteuer fließen mit insgesamt 12,3 Millionen Euro rund eine Million Euro mehr in die Haushaltskasse. Die Beteiligung aller an der Finanzierung des Gemeinwesens schließt Unternehmen nicht aus. "Diese Steuererhöhungen waren unvermeidlich, um die Handlungsfähigkeit unserer Stadt zu sichern - und zwar gemeinsam", so Gummer.

Nach einem weiteren musikalischen Zwischenspiel stellte Peter Mülbaier, Geschäftsführer der AVR Umwelt-Service GmbH in Sinsheim, das Projekt "fiebernet.rn" vor. Der Breitbandausbau des Glasfasernetzes zur Nutzung des Internets im Rhein-Neckar-Kreis ist ein Thema, das alle angeht, das aber insbesondere von der regionalen Wirtschaft mit großem Interesse verfolgt wird.

Eine schnelle Anbindung des Rhein-Neckar-Raumes ans schnelle Internet ist für viele Unternehmen überlebensnotwendig und gleichzeitig ein bedeutender Wettbewerbsvorteil für die Ansiedlung von neuen Unternehmen.