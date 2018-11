Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Als die Formel 1 in Hockenheim auf dem Spiel stand, weil erhebliche Defizite damit eingefahren wurden, waren es drei Männer, die sich aufmachten nach London, um zu retten, was zu retten war.: Karl-Josef Schmidt, der kluge damalige Finanz-Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH, der zuverlässige und stets glaubwürdige Dieter Gummer, Oberbürgermeister von Hockenheim und gleichzeitig qua Amtes Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der mehrheitlich im städtischen Besitz befindlichen Ring GmbH.

Und schließlich Georg Seiler, der seriöse und bodenständige Geschäftsführer der Ho-Ring-GmbH. Nicht zuletzt sein fast als freundschaftlich geltendes Verhältnis zu Formel-1-Chef Bernie Ecclestone gab damals den Ausschlag, dass die alten Knebelverträge durch neue, faire ersetzt wurden.

"Ich habe Herrn Ecclestone bislang als fairen und guten Geschäftspartner kennen und schätzen gelernt", sagt Seiler deshalb, als die Spekulationen über eine jährliche Austragung des deutschen Formel-1-Laufs am Nürburgring laut wurden. "Wir haben einen gültigen Vertrag mit Ecclestone bis 2018 - und ich zweifle nicht daran, dass der Vertrag gilt."

2009 wurde mit Ecclestone ein neuer Formel-1-Vertrag ausgehandelt, der die Durchführung des Formel-1-Rennens in Deutschland abwechselnd auf dem Hockenheimring und dem Nürburgring bis zum Jahr 2018 vorsieht. In den geraden Jahren, also in diesem Jahr sowie 2016 und 2018, soll der Große Preis auf dem Hockenheimring stattfinden.

"Völlig überraschend" so Seiler, kam gestern die Meldung, dass der neue Besitzer und Betreiber des Nürburgrings, die Capricorngroup, mit Ecclestone über eine jährliche Austragung am Nürburgring für die nächsten fünf Jahre verhandle. Einen telefonischen Kontakt zu Ecclestone hatte Seiler bis gestern noch nicht. "Ich habe von Ecclestone bislang nichts gehört. Und warum sollte ich da anrufen? Es gibt ja bisher nichts außer der Pressemeldung von Capricorn".

In Hockenheim bewahrt man also bislang die Ruhe. Das bestätigt auch Oberbürgermeister Dieter Gummer. "Es war zu erwarten, dass für das Jahr 2015 eine Entscheidung getroffen wird, weil nach meiner Kenntnis dafür noch keine Zusage beim Nürburgring vorhanden war. Alles weitere hat uns überrascht, betrifft aber nicht unseren Vertrag".

Allerdings wurde gestern auch keine vertragliche Vereinbarung zwischen Ecclestone und Capricorn bestätigt. In einer Pressemitteilung teilt der neue Nürburgring-Besitzer lediglich mit, dass Gespräche geführt wurden. Man habe "ein gemeinsames Verständnis darüber, die prestigeprächtige Formel 1 ab 2015 für den Zeitraum von mindestens fünf Jahren jedes Jahr am Nürburgring durchzuführen". Eine dauerhafte Bindung der Formel-1 am Nürburgring sei damit möglich und "in greifbarer Nähe".

Denkbar wäre auch, so Seiler und Gummer, dass in Zukunft in den geraden Jahren wie bereits vor 2010 wieder zwei Formel-1-Rennen in Deutschland gefahren werden: Großer Preis von Deutschland in Hockenheim; Großer Preis von Europa am Nürburgring.