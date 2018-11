Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Von 2001 bis 2006 hatte die MVG Mineralfaser Verwertungsgesellschaft mbH auf dem Gelände "Herrenteich" auf Hockenheimer Gemarkung direkt am Rhein liegend eine Genehmigung für das Recycling von asbesthaltigen Faserzementstoffen, erteilt durch das Landratsamt Heidelberg. Im alten Ziegelofen wurde während dieser Zeit Asbestmüll verbrannt.

Die giftige Hinterlassenschaft dieser Firma beschäftigte dann jahrelang die Stadt Hockenheim und das Land Baden-Württemberg bis in den Oktober des Jahres 2009 hinein. 21.000 Tonnen Asbestmüll waren auf eine Sondermülldeponie abtransportiert worden. Dann endlich konnte in Hockenheim zur Erleichterung der Bürger verkündet werden: Der Dreck ist weg.

Doch bis heute beschäftigt das erworbene Grundstück, das man gerne als Gewerbefläche verkaufen würde, die Stadt. Schließlich muss man 1,9 Millionen Euro an das Land für die Beseitigung des Asbestmülls zahlen. Dieses Geld soll durch einen Verkauf des Geländes wieder hereinkommen.

Doch bevor man das Gelände mit ehemaliger Industrienutzung wenigstens als Gewerbefläche verkaufen kann, muss ein Bebauungsplan für das Areal beschlossen werden. In der jüngsten Hockenheimer Gemeinderatssitzung ging man nun auf diesem Weg einen weiteren Schritt vorwärts. Die Grenzziehung des Bebauungsplans wurde geändert und ein Beschluss zur Auslegung und Stellungnahme der Behörden gefasst.

Das Areal, vor dem Rheindamm in Richtung Fluss gelegen, auf dem so mancher bereits visionär einen Hockenheimer Binnenhafen sehen wollte, umfasste ursprünglich mehr als 95.000 Quadratmeter. Diese Größe war aber bereits in Abstimmung mit den Fachbehörden um einen Randstreifen direkt am Rhein auf rund 90.000 Quadratmeter verkleinert worden.

Seitens der Fachbehörden war jetzt die Bitte geäußert worden, die Wirksamkeit des Bebauungsplans nur auf die ausgewiesenen Gewerbeflächen zu begrenzen, nicht aber auf die umliegenden Natur- und Landschaftsschutzgebiete. "Die Gewerbeflächen an sich haben aber nur eine Größe von 32.600 Quadratmeter in städtischem Besitz und von 3.800 Quadratmeter im Besitz der Firma "Erlus", erläuterte Oberbürgermeister Dieter Gummer.

Der künftige Bebauungsplan werde die Ansiedlung von Gewerbebetrieben aller Art, von Lagerplätzen oder auch sportlichen Nutzungen erlauben. Nicht aber die Ansiedlung von zentrenrelevantem Einzelhandel. Auch seien Geländeaufschüttungen nicht zulässig. Immerhin liegt die Fläche aber am Rande eines Hochwasserrückhalteraums mit einer statistischen Überflutung alle zehn Jahre und sogar innerhalb einer Fläche, auf der man statistisch alle 100 Jahre mit einer Überflutung rechnen muss.

Um überhaupt eine Gewerbefläche ausweisen zu können, war eine Umweltverträglichkeitsprüfung des von Schutzgebieten umgebenen Areals notwendig. Die Prüfung ergab, dass trotz Zauneidechsen, Fledermäusen und Hirschkäfern, die an anderer Stelle schon häufig Bauvorhaben verhindert oder verlangsamt haben, von dem Vorhaben aufgrund ausreichender Kompensationsmaßnahmen keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Angleichung der Flächengröße und die Fortführung des Vorhabens.

Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde eine nachträgliche Erweiterung der Sanierungsarbeiten der Brücke über die Eisenbahnstraße Richtung Talhaus. Ursprünglich waren 2.000 530 Euro für die Sanierung vorgesehen. Dann aber zeigte sich, dass die Bausubstanz erheblich schlechter war als angenommen. Das wurde erst festgestellt, als die Asphaltdecke entfernt worden war. Die zusätzlichen Kosten betragen gut 45.000 Euro.

Auch die Verlegung des Handwerker- und Bauernmarkts und damit des dritten verkaufsoffenen Sonntags im Jahr 2014 wegen der Kollision mit Pfingsten wurde einstimmig beschlossen. Der Markt wird also am 14./15. Juni stattfinden, der verkaufsoffene Sonntag am 15. Juni. Schließlich galt es noch, die Verlustabdeckung der Stadthallen-Betriebs-GmbH in Höhe von 561.575 Euro durch die Stadt zu übernehmen. Ergebnis: einstimmig.