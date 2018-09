Ab Mittwoch sollen 90 Flüchtlinge in diese neu geschaffene Containeranlage am Pfälzer Ring einziehen, insgesamt bietet die Unterkunft Platz für 102 Menschen. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Der Einblick ist ernüchternd. Die Kammer mag fünf Meter lang sein und drei Meter breit. Drei Schlafgelegenheiten in Stockbetten, ein spartanischer Tisch und Stühle befinden sich darin. Ein Kühlschrank ist vorhanden und "Spinde" kommen noch hinzu. Das ist die Grundausstattung für Flüchtlinge, bezogen auf die Möblierung. Ansonsten gehört zur Grundausstattung auch Bettwäsche, aber keine Handtücher.

In der Stadt sind mittlerweile rund 500 Flüchtlinge in zwei Gemeinschaftsunterkünften des Rhein-Neckar-Kreises (Hotel Atlanta und Containerunterkunft ehemaligen Kilbourne Kaserne) und weitere rund tausend in einer Erstaufnahmeeinrichtung des Landes (ehemalige Tompkins Barracks) untergebracht. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl macht sich angesichts weiterer Zuweisungen Sorgen, ob eine Kleinstadt wie Schwetzingen mit 21 000 Einwohnern das auf Dauer leisten kann: "Ich verschließe die Augen nicht vor der Realität und den täglichen Flüchtlingsströmen. Ich sehe auch die großen Herausforderungen, die dadurch für das Land und den Kreis entstehen. Dennoch halte ich es für kaum mehr machbar, dass wir eine noch größere, zusätzliche Anzahl von Flüchtlingen in unserer Stadt aufnehmen. Nach wie vor sind uns die Menschen, die in unserer Stadt als Asylbewerber oder Flüchtlinge untergebracht sind, sehr willkommen. Daran wird sich nichts ändern". Pöltl appelliert an Land und Kreis, bei der Verteilung im Sinne der Menschen und des Gemeinwesens die Gesamtbelastung für seine Stadt und die Bürgerschaft zu erkennen. Gleichzeitig kündigt er an, Mitte November einen Flüchtlingsbeauftragten einstellen zu wollen. Er soll Ansprechpartner für die Bürgerschaft in Sachen Flüchtlingsarbeit sein.

Von einer "Zelle" im Mannheimer "Café Landes" - der Justizvollzugsanstalt - unterscheidet sich die Situation nur dadurch, dass in der Containeranlage die Bewohner nicht weggesperrt werden. Drei Asylsuchende werden ab kommenden Mittwoch in der neuen Containeranlage in jedem der 34 Zimmer untergebracht werden - Einzelpersonen oder Familien. "Die Vorschrift, dass jedem Flüchtling 4,5 Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung stehen muss, wird erfüllt", betont Karl Winkler, zuständiger Referatsleiter für die Flüchtlingsunterbringung im Rhein-Neckar-Kreis.

Mehr geht im Moment in einer aufs Äußerste angespannten Flüchtlingssituation eben nicht. Selbst die Beschaffung von Wohncontainern, von Tischen und Stühlen und von Spinden, womit wohl Kleiderschränke gemeint sind, werde zunehmend schwieriger. Der Markt ist abgegrast. Und das macht die Dinge nicht gerade billiger. Einen Engpass gibt es auch bei Personal wie Sozialarbeiter, Hausmeister oder Sicherheitskräften, die allerdings vorerst nicht vorgesehen sind.

Ab Mittwoch sollen 90 Flüchtlinge in die Containeranlage am Pfälzer Ring einziehen. Die Kapazität der Anlage liegt bei 102 Personen. "Aber eine kleine Reserve ist immer von Vorteil", sagte Winkler. Und es klingt so, als ob er denkt, dass die schnell aufgebraucht sein könnte.

Neben der Containeranlage steht ein weiteres Gebäude mit drei Etagen zur Verfügung. In der unteren Etage sollen Büros für Sozialarbeiter und Hausmeister untergebracht werden. In den oberen Etagen soll Raum für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt werden. Und dazwischen befindet sich die ehemalige Villa der Familie Ott, in der nach Umbau der großzügigen Innengestaltung ebenfalls Flüchtlinge untergebracht werden können. Zum Jahreswechsel oder im Januar könnte es so weit sein, dass in den beiden Gebäuden und einem Objekt in der 4. Industriestraße, ebenfalls im Gewerbegebiet Talhaus, noch einmal rund 200 Flüchtlinge einziehen könnten, erklärte Winkler. Dann wären im Talhaus insgesamt etwa 300 Personen untergebracht.

Das Asylnetzwerk (www.asylnetzwerk-hockenheim.de) weist darauf hin, dass Spenden aus der Bevölkerung unbedingt koordiniert werden müssen und eine individuelle Abgabe an der Containeranlage problematisch sei. Informationen dazu gibt es auf der Homepage des Netzwerks.