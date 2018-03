Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Die Crêperie hat erst gar nicht aufgemacht und die mobile Kaffeebar macht auch nicht gerade den Umsatz ihres Lebens. Der Freitag bei den Hockenheim Classics mit freiem Eintritt einerseits, andererseits allerdings auch nur mit den Freien Trainingsfahrten, ist traditionell der schwächste Tag des verlängerten Rennsportwochenendes. "Da hatten wir noch nie viele Besucher", erklärt man beim Veranstalter. Und in diesem Jahr bei Dauerregen, der erst am Freitagnachmittag langsam nachließ, waren es noch weniger. Insgesamt hoffte man gestern auf wenigstens leicht verbesserte Wetterbedingungen für Samstag und Sonntag. Im Vorjahr kamen zusammengenommen rund 4000 bis 5000 Besucher an den beiden Renntagen.

Heftiges Motorradgeknatter beweist schon im Zugangstunnel, der unter der Tribüne hindurch ins Fahrerlager führt, dass sich die Teilnehmer mit ihren historischen Zweirädern vom Wetter nicht haben davon abhalten lassen, sich auf dem Hockenheimring miteinander zu messen. Nach dem Motto "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falschen Reifen", drehen sie auf dem Ring ihre Runden. Von den rund 700 gemeldeten Teilnehmern an den Hockenheim Classics 2014 sind 450 Motorräder, teilweise mit Beiwagen. Besonders die Motorräder müssen bei Regenbedingungen aufpassen. "Das ist verdammt rutschig da draußen", meint einer, der gerade hereinkommt von der Strecke.

Die Hockenheim Classics gehören seit fast vier Jahrzehnten zu den Highlight-Veranstaltungen in der Oldtimerszene. Bei dieser Motorsportveranstaltung kämpfen historische Motorräder, Gespanne, Tourenwagen und Formelfahrzeuge um die Positionen und decken damit die gesamte Breite des historischen Motorsports ab. Das Motorsportmuseum Hockenheim nimmt mit eigenen Exemplaren an der Veranstaltung mit Präsentationsläufen teil wie auch das Deutsche Zweirad- und NSU-Museum Neckarsulm.

Trotz des Wetters, so die Hockenheimring GmbH, habe es keine kurzfristigen Absagen gegeben. "Alle sind da und guter Laune", heißt es. Und das ist umso erstaunlicher, als dass Oldtimer-Besitzer in aller Regel als "wasserscheu" gelten. Die wenigsten wollen es riskieren, dass ihr Oldie auf seine späten Tage auch noch Rost ansetzt. Doch ganz offensichtlich ist hier am Ring diejenige Spezies von Oldtimer-Liebhabern zusammengekommen, die ihre Autos eher als historische Rennsemmeln verstehen denn als Garagen-Vorzeigobjekte mit Chromleiste.

"Ach was, das eine Mal geht das schon. Das war vor einiger Zeit in Zandvoort in Holland viel schlimmer wegen der salzhaltigen Luft dort am Meer. Da hatte sich an manchen Stellen schon Flugrost eingenistet", meint Peter Walter aus Starnberg. Er ist stolzer Besitzer eines Fiat 600 Abarth 1000 TC mit vier Doppelvergasern. Eine zusätzliche Luftansaugung durch das hintere Seitenfenster muss da schon sein. "Ich und der Hubert machen den Sieg in unserer Klasse untereinander aus", erklärt er selbstbewusst. Der Hubert ist sein Kumpel und kommt aus dem Nachbarort.

Die 600er Fiat Abarth mit 1000er Maschine unter der Heckklappe mischen beim "Kampf der Zwerge" mit. Dort fahren sie gemeinsam mit den NSU TT und den Mini-Cooper. Auch in dieser Klasse wird gekämpft bis zur letzten Rille. Gestern freilich auf Regenreifen, anders war das nicht zu machen. Doch Wetter hin, Wetter her, da kann die Gischt noch so groß sein, die Fahrer haben ihren Spaß - und die Besucher sollen auch auf ihre Kosten kommen. Ihnen stehen am Samstag und Sonntag auch das Fahrerlager und die Boxen offen.

