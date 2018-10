Wie die Zukunft der Stadt aussehen könnte, darüber sprach Peter Markert vom Imakomm - Institut für Marketing und Kommunalentwicklung in der Stadthalle. Ein Stadtmarketingverein sollte dabei die Kräfte in der Stadt bündeln. Foto: Lenhardt

Von Anna Becker

Hockenheim. Wer gemeinsam in einem Boot sitzt, der muss lernen, im gleichen Takt zu rudern. Diese Botschaft brachte jetzt das Imakomm - Institut für Marketing und Kommunalentwicklung mit in die Rennstadt, wo sich der Stadtmarketingprozess in Form der Gründung eines Marketingvereins in die Realisierungszone verschob. Zuvor hatte fünf Jahre lang ein Lenkungskreis - bestehend aus Vertretern aller Fraktionen, Oberbürgermeister, Verwaltung und Gewerbeverein sowie dem Verein Lebendiges Hockenheim - darüber nachgedacht, wie die Zukunft der Stadt aussehen könnte.

"Es geht ja nicht darum, einen Blumenkübel in der Karlsruherstraße zu bepflanzen, und schon geht es los", betonte Oberbürgermeister Dieter Gummer vor etwa 100 Gästen in der Stadthalle, "denn wir stehen in direkter Konkurrenz mit den umliegenden Gemeinden und Städten." Es brauche daher eine Strategie, einen Plan, denn "wer keinen Plan hat,, der hat kein Ziel und damit auch keine Attraktivität." Eine Stadt aber benötige genau dies, um für die Menschen lebenswert zu sein, eine Identifizierung zu schaffen. Dies stärke den Gewerbestandort genauso wie den Handel, die Vereinsstruktur und das tägliche Leben.

Eine Botschaft, die auch Imakomm-Geschäftsführer Peter Markert hatte: "Die Innenstadt ist dabei zunächst Schwerpunkt, denn sie ist das Wohnzimmer von Hockenheim." Untergliedert in kurz- und mittelfristige Ziele sowie sich ständig wiederholende Maßnahmen, stellte er den Maßnahmenkatalog für "Hockenheim 2020" vor.

Die Schwerpunkte sollen dabei "Innenstadt, Lebensqualität, Vermarktung" sein. Wichtig sei es, einen Raum zu schaffen, der das Aquadrom mit dem Talhaus verbindet, in dem der Ring hilft, die Innenstadt zu stärken. "Ein funktionierendes Gesamtgebilde" solle es werden, sagte Markert, der hierzu einen "Kümmerer" empfahl, der künftig alle Maßnahmen umsetzt.

Die Bündelung der Kräfte in der Stadt in Form eines Marketingvereins sei dafür unabdingbar: Eingebunden werden sollen dabei aber nicht nur die Verwaltung und Gewerbetreibenden, sondern auch die Bürger und Vereine. Unter dem Dach des Marketingvereins sollen Gewerbeverein, Stadtverwaltung und "Lebendiges Hockenheim" verschmelzen. Der Kümmerer oder die Kümmerin sollen dann das Netzwerk mit der städtischen Wirtschaftsförderung, der Öffentlichkeitsarbeit, dem Ordnungs- und dem Stadtbauamt pflegen.

Wichtige Themenfelder werden dabei die Innenstadt, das Brauchtum und Veranstaltungen, die Leerstände, der Branchenmix und der Einzelhandel sein. "Wir müssen etwas reißen", so Markert, "das muss Guerilla-Marketing werden."

Mitglied des neuen Vereins kann jeder Bürger und jedes Unternehmen werden. Privatpersonen bezahlen drei Euro pro Monat, ein Verein fünf Euro, für einen Gewerbetreibenden bis zu einem Jahresumsatz von 200.000 Euro sind es 35,70 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Info: Interessenten wenden sich an Wirtschaftsförderer Donald Pape, Telefonnummer 06205/21201, oder Pressesprecherin Sylvie Rese, Telefonnummer 06205/21200, sowie auf www.hockenheim.de/stadtmarketing