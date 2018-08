Von Peter Wiest

Rhein-Neckar. Da kann man nur hoffen, dass der Wetterbericht stimmt und es ab sofort wirklich kühler wird: Das Regierungspräsidium Karlsruhe hebt die seit dem 5. August bestehende Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 km/h auf Teilen der Autobahnen A 5, A 6 und A 656 in der hiesigen Region ab dem heutigen Freitag wieder auf. Tempo 80 war hier auf diversen Streckenabschnitten in den zurückliegenden Wochen mehrmals angeordnet worden, nachdem es wegen Hitzeschäden an den Fahrbahnen zu so genannten "blow ups", also zum Aufplatzen des Fahrbahnbelags, und teilweise auch zu Löchern gekommen war.

Wie die Karlsruher Behörde weiter mitteilt, werden die an den betreffenden Strecken aufgestellten rund 120 Verkehrsschilder, die Tempo 80 vorschreiben, am heutigen Freitag ab etwa 7.30 Uhr "deaktiviert" - was zunächst nicht mehr und nicht weniger bedeutet, als dass sie einfach weggedreht werden. Wegen der aufwendigen und umfangreichen Beschilderung kann dieses "Deaktivieren" einige Zeit in Anspruch nehmen, so das Regierungspräsidium.

Auf den Autobahnen der Region hatte es durch die anhaltende Hitze immer wieder Probleme insbesondere an älteren Betonfahrbahnen gegeben. An mehreren Stellen waren die Belege aufgeplatzt, was zu teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Die Geschwindigkeitsbeschränkung hatte das Regierungspräsidium aus Sicherheitsgründen verhängt.

Nicht durch die Hitze, sondern durch eine Verwerfung unterhalb der Fahrbahn hatte sich auf der A 5 bei Walldorf am vergangenen Montag ausgerechnet im Baustellenbereich ein Loch in der Fahrbahn aufgetan. Seither muss dort der Verkehr in Richtung Norden einspurig durch die Baustelle geführt werden, was immer wieder zu erheblichen Staus führt. Auch hier ist mit Abhilfe zu rechnen - allerdings erst ab dem kommenden Sonntag. Wie Regierungspräsidiumssprecher Joachim Fischer gestern mitteilte, wird der Schaden bis dahin voraussichtlich behoben sein, so dass die zweite Fahrbahn im Baustellenbereich ab 9 Uhr wieder freigegeben werden kann. Fischer wies ferner darauf hin, dass auch nach Aufhebung der hitzenbedingten Geschwindigkeitsbeschränkungen im Baustellenbereich auch weiterhin die dort situationsbedingt ausgewiesenen Tempolimits gelten. Dies seien üblicherweise 80 km/h auf geraden Strecken und 60 km/h bei Fahrbahn-Verschwenkungen.

Wie gestern bekannt wurde, will das Land aufgrund der Hitzeschäden auf den Autobahnen die besonders anfälligen Betonfahrbahnen in den kommenden fünf bis zehn Jahren sanieren. "Wir werden nach einer umfassenden Zustands- und Schadenserhebung ein Erhaltungsprogramm für alle betroffenen Fahrbahnabschnitte aufstellen", sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums. Dabei gehe es um eine Fahrbahnerneuerung auf einer Gesamtlänge von rund 270 Kilometern.