Seit Freitag ist das neue erweiterte Kombi-Verkehrsterminal der BASF offiziell in Betrieb. An der Verladestation können 500.000 Container und Anhänger pro Jahr von der Straße auf die Schiene und umgekehrt verladen werden. Foto: Alfred Gerold

Von Harald Berlinghof

Ludwigshafen. Ludwigshafen ist der größte zusammenhängende Industriestandort der Welt. Zahllose chemische Produkte verlassen von hier aus das BASF-Werk. Um den Abtransport der Güter und die Anlieferung der Vorprodukte noch reibungsloser zu gestalten, wurde am Freitag der 3. Bauabschnitt des neuen Kombiverkehrsterminals in Betrieb genommen. Doch die Verladestation mit fünf neuen Kränen - vom Lkw auf den Güterzug oder umgekehrt - wird nicht nur von der BASF genutzt, sondern zu 60 Prozent durch Firmen von außerhalb. "Das neue Kombiverkehrsterminal ist deshalb nicht nur gut für die BASF und die Stadt Ludwigshafen, sondern für die gesamte Region", so Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Eva Lohse.

Bereits im Jahr 2000 war der erste Abschnitt des Terminals in Betrieb gegangen. Von Anfang an war es komplett ausgelastet; 2011 lag man 23 Prozent über der gemeinsamen Kapazität der ersten beiden Terminals. Jetzt steigert sich die Verladekapazität von 300.000 Einheiten auf 500.000 Einheiten jährlich.

"Täglich können jetzt 15 zusätzliche Güterzüge das Werk verlassen", so BASF-Werkleiter Bernhard Nick. 80 Millionen Euro hat das Kombiterminal gekostet; 49,5 Millionen Euro davon hat der Bund übernommen. Immerhin 50 neue Arbeitsplätze wurden mit der Investition geschaffen.

Die Anwohner machen sich indes Sorgen wegen möglicher Lärmbelästigungen. Ihnen wurden Lärmschutzwälle, Schallschutzfenster und Zimmerbelüftungen zugesagt. Und die BASF hat für die Deutsche Bahn einen Lack entwickelt, der, auf die Räder der Güterwaggons aufgetragen, zu einer signifikanten Lärmminderung beitragen soll.