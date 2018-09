Hier geht's zum 'Weinland Badische Bergstraße': Am Mittwoch stellten die Beteiligten in Hirschberg-Großsachsen die zwei neuen Hinweisschilder für die A 5 vor. Die Tafeln wurden noch am selben Tag an der Autobahn angebracht. Foto: Peter Dorn

Von Annette Schröder

Hirschberg. Sie sind imposante 2,40 Meter hoch und 3,60 Meter breit: Die zwei erdfarbenen Hinweistafeln, die seit Mittwoch an der Autobahn A 5 stehen. Zwischen den Anschlussstellen Walldorf-Wiesloch und Heidelberg-Schwetzingen in Fahrtrichtung Frankfurt und in der Nähe der Anschlussstelle Hemsbach in Fahrtrichtung Karlsruhe machen sie Werbung für das "Weinland Badische Bergstraße".

Bevor die Firma Palopoli die beiden guten Stücke an den dafür vorgesehen Stellen anbrachte, wurden die Schilder erst einmal vorgestellt - zum Thema passend an einem Weinberg in Hirschberg-Großsachsen.

Und so standen Vertreter des Badisches Weinbauverbandes, des Regierungspräsidiums Karlsruhe und die Badische Weinprinzessin Målin Well bewundernd vor den zwei riesigen Tafeln, die neben dem Schriftzug einen Traubenhenkel und eine Burg zeigen, die stark an die Schriesheimer Strahlenburg erinnert. "Sie steht aber symbolisch für alle Burgen in der Region", erläuterte Harald Weiss, Bereichsvorsitzender Badische Bergstraße beim Badischen Weinbauverband. Für ihn war es gestern "ein wichtiger Moment", als nun auch "der kleinste Bereich" Schilder bekam. Seit 2007 wurden an der A 5 schrittweise diese touristischen Hinweistafeln angebracht - "Weinland Markgräflerland", "Weinland Kaierstuhl und Tuniberg", "Weinland Breisgau", "Weinland Ortenau" und "Weinland Kraichgau".

Und nun das "Weinland Badische Bergstraße". Die Kosten in Höhe von 7000 Euro übernehmen die Winzer, je nach Größe ihrer Rebfläche, die sich auf insgesamt auf 390 Hektar beläuft. An dieser schönen Landschaft fahren die Autofahrer nun nicht mehr ruckzuck vorbei. "Wir wollen darauf aufmerksam machen, was es links und rechts von der Autobahn gibt", sagte Weiss. "Die Schilder laden zum Abbiegen ein."

Die Genehmigung hierfür hatte das Regierungspräsidium erteilt. Und so war gestern auch Regierungspräsident Rudolf Kühner vor Ort, der sich nach eigenen Worten für die Tafeln eingesetzt hatte. Man müsse "die kleine, aber feine Region im Bewusstsein verankern". Und die Winzer, Gastronomen und Hoteliers könnten so ihren Standortvorteil ausschöpfen - das lohnt sich bei 80.000 bis 90.000 Fahrzeugen täglich auf der A 5. Dort sei jetzt die Autobahn durchgängig mit Schildern ausgestattet und die Nord-Süd-Achse damit geschlossen, sagte der Präsident des Badischen Weinbauverbandes Kilian Schneider. Zwei Schilder würden noch fehlen: am Bodensee, wo es aber keine Autobahn gebe und in Tauberfranken, wo man noch nach dem Motiv sucht.

Er freute sich jedenfalls über die gute Werbung für den Wein und dass für die Badische Bergstraße "ein einfaches, aber prägendes Motiv" gefunden wurde. Und Weinprinzessin Målin, die gebürtig aus Hirschberg-Leutershausen kommt, freute sich bei der Einweihung der Tafeln in ihrem "Heimatbereich" dabei sein zu können. Sie hoffte, dass viele Autofahrer abbiegen werden, sich niederlassen, etwas essen und einen schönen Wein genießen. "Auf dass es weiter floriert", wünschte sie allen. Klar, dass man auf eine solche Einweihung mit gutem Bergsträßer Wein anstieß.