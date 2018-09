Ein beliebtes Fotomotiv und Besuchermagnet ist die Burg in Neidenstein. Fotos: Jürriens

Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Temperaturen bis 22 Grad und trocken. Diese Wetteraussichten werden die Neidensteiner freuen, denn das 1850-Seelen-Dorf bekommt heute um 15.30 Uhr ganz wichtigen Besuch. Angesagt hat sich eine neunköpfige Kommission, die die Bewertung für den Bezirksentscheid des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" durchführt.

"Zwei Stunden lang haben wir Zeit, die Jury von der zukunftsorientierten Dorfentwicklung Neidensteins zu überzeugen und zu punkten", erklärt Bürgermeister Peter Reichert, "und das ist trockenen Fußes besser zu meistern." Im September hatte sich die Gemeinde gegen drei weitere Ortschaften durchgesetzt, den Sieg im Rhein-Neckar-Kreis errungen und sich für den Bezirksentscheid qualifiziert.

Die "Perle des Schwarzbachtals", wie das von Sinsheim circa zehn Kilometer entfernte Burgdorf gerne betitelt wird, braucht sich in diesem Wettbewerb vor der Konkurrenz ganz bestimmt nicht zu verstecken. Mit dabei ist noch der Neckar-Odenwald-Kreis mit Erlenbach (Ravenstein) sowie Glashofen mit Neusaß und Gerolzahn (Walldürn). Außerdem Rotensol (Bad Herrenalb/Kreis Calw) und Obertal (Baiersbronn/Kreis Freudenstadt) sowie der Kreis Rastatt mit den Gemeinden Eisental (Bühl), Steinmauern und Bermersbach (Forbach). Drei Gemeinden qualifizieren sich schließlich für den Landesentscheid.

Neidenstein, eingebettet zwischen dem Kraichgauer Hügelland und dem Kleinen Odenwald, besitzt neben dem von Fachwerkbauten außergewöhnlich geprägtem Ortsbild mit verwinkelten Gassen und eine über dem Dorf majestätisch thronende Burg auch eine hervorragende Infrastruktur, ein Gewerbegebiet, vorbildliche Kinderbetreuung und ein reges Vereins- und Dorfleben.

Der Bewertungsbogen, mit dem die Juroren unterwegs sind, enthält auch dieses Mal die Kriterien wie "Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen" und "bürgerschaftliches Engagement, soziale und kulturelle Aktivitäten" oder "Baugestaltung und - entwicklung". Schließlich sei bei dem seit 1961 stattfindenden Wettbewerb heute nicht mehr alleine die "Schönheit" entscheidend, sondern gerade das Zusammenwirken von Einwohnern und Verwaltung, mündend in einer Konzeption für die zukünftige Entwicklung, weiß Bürgermeister Reichert. Seit Anfang des Jahres feilt die Arbeitsgruppe an der Präsentation, die die Bewertungsrichter heute zu markanten Punkten im Ort führt und Maßnahmen und Projekte vorstellt, die das Burgdorf für alle Generationen für die Zukunft lebenswert machen sollen. Bei einem Rundgang mit Stationen, die sich mit den geforderten Kategorien beschäftigten, soll die ganze Vielfalt des Dorfes präsentiert werden.

"Die Kernaussagen und Alleinstellungsmerkmale für Neidenstein haben wir gemeinsam erarbeitet." Fotos, Pläne und Bauzeichnungen werden die Erläuterungen unterstützen. "Dabei möchten wir aber weiterhin das Dorfleben so zeigen, wie es ist und nicht künstlich aufwerten", ergänzt Reichert. Einen Empfang mit dem Neidensteiner Jugendorchester wird es also nicht geben. Lediglich ein Banner mit der Aufschrift "Neidenstein hat Zukunft" macht in der Dorfmitte auf den Wettbewerb aufmerksam.

Probleme und deren Lösungsansätze werde man aber auch aufzeigen. "Gerade im Hinblick auf die Demografie mit dem Rückgang der Geburten sehen wir im ländlichen Raum die klare Notwendigkeit, sich als attraktive, lebendige und lebenswerte Gemeinde zu präsentieren." Der Wettbewerb solle die Menschen in den Dörfern motivieren, ihre Zukunftsperspektiven mitzubestimmen und aktiv an der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum mitzuwirken, erläutert Reichert.

Sowohl der Kreisentscheid als auch die bisherigen Vorbereitungen auf den Bezirksentscheid seien für alle Beteiligten eine tolle Erfahrung gewesen. "Was wirklich zählt, sind die Menschen und was sie aus dem Dorf machen - äußerlich und vor allem im Zusammenleben", ist sich die Arbeitsgruppe einig. Und das möchte man auch den kritischen Blicken der Bewertungsrichter zeigen ...