Jetzt geht's los: Bürgermeister Thorsten Herrmann, Ursula Bouffier, der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier sowie das Hessentagspaar Anne Weihrich und Markus Glanzner (von links) eröffneten gestern die zehntägigen Festivitäten in Bensheim. Foto: Arne Dedert

Von Joachim Baier

Bensheim. Hessen feiert das größte deutsche Landesfest: Bei strahlend blauem Himmel ist gestern in Bensheim der Hessentag 2014 gestartet. "Das ist ein Fest der Begegnung und der Information" sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bei der Eröffnung auf dem Marktplatz. "Ein Ort, Menschen zusammenzuführen, ein gelebtes Miteinander."

Bensheims Bürgermeister Thorsten Herrmann (CDU) verteidigte die Größe und den finanziellen Aufwand. "Der Hessentag dauert zehn Tage. Er wirkt aber Jahrzehnte nach", meinte er mit Blick auf die mehrstellige Millionen-Investition. Bensheim ist mit seinen 40.000 Einwohnern nun bis zum 15. Juni unter dem Motto "Herrlich hessisch" heimliche Landeshauptstadt. Geplant sind 1001 Veranstaltungen, erwartet werden mindestens eine Million Besucher.

Der Hessentag erstreckt sich auf etwa 250.000 Quadratmeter, das entspricht etwa 35 Fußballfeldern. Beim Start war die Hitze schon zu spüren. Am Wochenende soll es noch heißer werden. Am Pfingstmontag könnten nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sogar um die 35 Grad möglich sein. Das Sozialministerium rät, eine Kopfbedeckung zu tragen und genügend Mineralwasser zu trinken.

Die Sanitäter auf dem Fest sind laut Koordinator Malteser Hilfsdienst vorbereitet. "Wir rechnen damit, typische Hitze-Schäden wie Sonnenstich oder auch Kreislauf-Kollaps behandeln zu müssen", sagte eine Sprecherin. Über den gesamten Zeitraum des Hessentages seien rund 1800 Helfer im Einsatz. Ministerpräsident Bouffier meinte zum Wetter: "Hessen bleibt locker."

Dass das Land feiert, ist bis ins Weltall vorgedrungen. Zum Start meldete sich der deutsche Astronaut Alexander Gerst. "Viele Grüße aus dem All an den Hessentag 2014", twitterte der 38-Jährige. "Freue mich über Euer großes Interesse an der Raumfahrt und ISS-Forschung."

Für den Hessentag 2014 sind über 14 Millionen Euro vom Land veranschlagt, dazu 4,9 Millionen Euro von der Stadt Bensheim.