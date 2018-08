Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Neue Ansätze in der Grundlagenforschung, der Diagnostik und der Therapie von Herzerkrankungen stehen im Mittelpunkt der 79. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK), bei der sich bis kommenden Samstag, 6. April, im Kongresszentrum Rosengarten über 8000 Forscher, Vertreter von Fachgesellschaften, Klinikärzte und niedergelassene Ärzte aus 25 Ländern austauschen.

Im Fokus stehen nicht von ungefähr Erkrankungen des Herzmuskels. Denn bei allen Leistungen der modernen Herzmedizin und den Fortschritten in der Behandlung sowohl durch medikamentöse Therapien als auch durch neue operative Techniken nehmen diese laut Tagungspräsident Professor Hugo Katus deutlich zu.

Als höchsten Risikofaktor bezeichnet Katus, zugleich Ärztlicher Direktor der kardiologischen Abteilung am Universitätsklinikum Heidelberg, das Alter. Sind es im Schnitt zwischen zwei und drei Prozent der Gesamtbevölkerung, die an Herzinsuffizienz leiden, so erhöht sich dieser Anteil bei den 60- bis 70-Jährigen auf immerhin sechs bis zehn Prozent, bei den über 80-Jährigen gar auf 15 Prozent. Betroffene sterben sechs- bis neunmal so häufig wie gesunde Menschen an einem tödlichen Herzstillstand.

"In der Ursachenforschung haben wir in den letzten Jahren deutliche Fortschritte gemacht", hob Katus hervor, dass beim Kongress unter anderem erläutert wird, welche große Rolle die Genetik spielt. "Herzmuskelschwäche und die Veranlagung zur Herzinsuffizienz sind in vielen Fällen erblich", betonte Katus, dass in Familien, in denen auch nur ein einziger Fall bekannt ist, allen Verwandten ersten Grades eine Ultraschalluntersuchung des Herzens dringend anzuraten sei.

"Völlig schmerzlos und ungefährlich, aber womöglich lebensrettend", erklärte der Kardiologe gestern bei der Eröffnungspressekonferenz, dass aufgrund früher Diagnose und heute verfügbarer Standardtherapie das Risiko an Herzinsuffizienz zu versterben, deutlich reduziert werden könne. Da ein kranker, nicht mehr richtig pumpender Herzmuskel alle anderen Organe in Mitleidenschaft ziehe und die Ursache von Störungen des Skelettmuskels und Depressionen sein könne, bedürfe es bei diesem Krankheitsbild einer sorgfältig abgestimmten interdisziplinären Zusammenarbeit.

Differenzierten Diagnosen und daraus resultierenden individuell abgestimmten Therapien kommt somit eine immer größere Bedeutung zu. Spezialisten sind gefragt. "Unser Nachwuchs muss extrem breit ausgebildet werden", forderte Katus seine Kollegen dazu auf, mehr in den Landesärztekammern an der Ausarbeitung neuer Curricula für Weiterbildung und Spezialisierung mitzuarbeiten.

Dass man bei der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses noch vor einer ganz anderen Herausforderung steht, machte DGK-Präsident Prof. Dr. Georg Ertl deutlich: Zwar sind über 60 Prozent der Medizin Studierenden weiblich, doch Mitte 30, häufig schon mit dem Facharzt in der Tasche, steigen sie aus. Daher widmet sich die DGK in einer neuen Fachgruppe dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Karriere in der Kardiologie. Eine weitere, Ende 2012 gegründete Projektgruppe befasst sich mit ethischen Themen. "Wie in der gesamten Medizin, so dürfen auch wir in der Kardiologie die Frage des Umgangs mit Patienten am Lebensende nicht aussparen".