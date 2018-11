Von Nicoline Pilz

Hemsbach. Jetzt sind die Rollos unten, nachdem in der vergangenen Woche die letzten Bewohner das Seniorenheim Luisenhof verlassen haben. In der Zeit davor leerte sich das Haus mit seinen 35 Plätzen zusehends, die Gänge und Zimmer verwaisten, einzig die Vögel in einer Voliere sorgten noch für ein wenig Leben im Haus. Dass der Luisenhof dichtmachte und seine Bewohner in ihren manchmal letzten Monaten noch einen Umzug mitmachen mussten, was nicht folgenlos blieb, ist tragisch. Es ist aber auch ein hausgemachtes Problem. Hintergrund Stellungnahme der Heimaufsicht Auf Anfrage der RNZ zum Luisenhof in Hemsbach äußert sich die Heimaufsicht des Rhein-Neckar-Kreises in einer Stellungnahme wie folgt: "Bei Überprüfungen des Luisenhofs durch die zuständige Heimaufsicht des Rhein-Neckar-Kreises ergaben sich in den letzten Jahren immer wieder Mängel. Bereits im Jahr 2011 wurden daher Anordnungen zur Mängelbeseitigung erteilt, die danach zunächst tatsächlich auch erfüllt wurden. Bei den jüngsten Prüfungen in 2013 und Anfang 2014 wurden erneut Mängel festgestellt, sodass seitens der Heimaufsicht ein Verfahren zur Betriebsuntersagung eingeleitet wurde. Da sich der Träger in der Zwischenzeit zur Betriebseinstellung entschlossen hat, wurde das Verfahren zur Betriebsuntersagung ausgesetzt.

Die Betriebseinstellung seitens des Trägers zum 30. April 2014 wurde der Heimaufsicht angezeigt. Nach Kenntnis der Heimaufsicht erfolgt die endgültige Betriebseinstellung bereits in Kalenderwoche zehn." nip

Das Haus war früher ein Hotel, wurde dann im Jahr 1989 zum Seniorenheim umgewidmet. Ein Insider berichtet der RNZ von Problemen mit den privaten Betreibern, die schließlich ein Hausverbot seitens der Heimaufsicht auferlegt bekommen hätten. Hintergrund sei die offenbar mangelnde Versorgung der Bewohner gewesen. Ein Pächter kam, mit dem sich die Betreiber dann verkrachten. Schließlich übernahm eine der Töchter die Heimleitung. Der Inhaber selbst blieb als alleiniger Gesellschafter im als GmbH geführten "Luisenhof".

Man habe nach seiner Pfeife tanzen müssen, erklärt der Insider. Das Hausverbot hätten die Betreiber nicht eingehalten; stattdessen hätten sie sich nach wie vor um die Einkäufe gekümmert und dabei Lebensmittel billig und vor allem auch übers Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus abgelaufene Waren angeschleppt. Nach einer Anzeige habe die Heimaufsicht das Hausverbot zwar bestätigt, doch mehr sei auch nicht passiert. In der Praxis war es wohl nicht umsetzbar.

Es gab immer wieder Anlass zur Kritik: Angehörige beklagten das Essen und bauliche Mängel. Die Heimaufsicht monierte die mangelhafte Dokumentation und schaute immer häufiger vorbei. "Die Pflege haben die Angehörigen nie beanstandet. Denn die war sehr gut. Vielleicht mag das die Heimaufsicht aber anders sehen", sagt der Mann, der anonym bleiben will. Er fürchtet Repressalien seitens der Betreiber. "Für Anwälte geben die bestimmt Geld aus."

Offenbar aber nicht für die erforderlichen Brandschutzauflagen, wegen derer die Stadt Hemsbach "hinter der Familie her war". Ein im März 2013 angebrachtes Provisorium sollte theoretisch einen zweiten Rettungsweg darstellen, über den die Bewohner durch ein Fenster im Obergeschoss hätten flüchten sollen. Eine Farce. Als vor zwei Wochen ein Brandschutzkonzept auf dem Tisch lag, war die Schließung bereits mehrfach angedroht. Interessant dabei, dass die Bewohner pro Kopf 540 Euro an monatlichen Investitionskosten bezahlten. Dieses Geld hätte reinvestiert werden müssen, auch in die Umsetzung der Brandschutzauflagen. Ein Thema, das sich wohl aufschaukelte.

Plötzlich seien Forderungen seitens der Feuerwehr und der Stadt gestellt worden, die ein Jahr zuvor so noch nicht kommuniziert gewesen seien. Der Umbau des Seniorenheims hätte rund 450.000 Euro gekostet. Zugleich planten die Betreiber aber wohl bis 2019 einen Neubau, weil dann ohnehin andere (Einzel-)Zimmerregelungen gegolten hätten. Die Stadt wiederum, so der Insider weiter, habe gesagt, den Neubau werde sie nur genehmigen, wenn der Altbau mit allen Auflagen sofort saniert werde. "Die Familie wollte sich aber so durchschlängeln", glaubt der Mann. Er vermutet, dass die Schließung hätte verhindert werden können, wenn die Betreiber entgegenkommender gewesen wären. "Ich habe hier Menschen sterben sehen, weil sie den Umzug nicht mitmachen wollten. Und Senioren, die man fast raustragen musste, weil sie nicht gehen wollten", sagt er.

Für die insgesamt 35 Mitarbeiter war die Situation ebenfalls sehr belastend. Ein Teil von ihnen sucht noch nach neuen Jobs. Zudem, so erklärt der Informant, stünden bei etlichen noch die Februar-Gehälter aus.