Heppenheim. (pol/mün) Ein 34-jähriger Lkw-Fahrer starb am Montagnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A 5 zwischen Hemsbach und Heppenheim. Durch den Unfall mussten die Fahrbahnen in beide Richtungen zeitweise voll gesperrt werden und es bildeten sich größere Staus.

Nach den ersten Ermittlungen der Polizei soll der Mann aus dem Landkreis Bayreuth gegen 15.15 Uhr mit seinem Brummi zwischen der Anschlussstelle Heppenheim und Hemsbach auf ein Stauende aufgefahren sein. Der 34-Jährige wurde bei dem Aufprall in seinem Fahrerhaus eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Durch den Unfall wurde der vor ihm fahrende Lastwagen auf einen dritten Brummi aufgeschoben. Die beiden Fahrzeuge wurden beschädigt, einer der Fahrer war nach derzeitigen Feststellungen leicht verletzt. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Aktuell (17 Uhr) dauern Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten an. Mit einer Freigabe der gesamten Fahrbahn ist nicht vor den frühen Abendstunden zu rechnen. Die Fahrstreifen in Richtung Süden sind derzeit noch voll gesperrt, auf der Gegenseite ist lediglich ein Fahrstreifen befahrbar.