Gesungen, getanzt und gegroovt: Helene Fischer lief an den zwei Abenden in der SAP Arena zur Höchstform auf. Foto: Alfred Gerold

Von Alexander Albrecht

Mannheim. Nun ist es ja beileibe nicht so, dass die Stimmung bei Helene Fischer in der SAP Arena bis dahin auf dem Tiefpunkt gewesen wäre. Doch das letzte Lied des Abends stellt alles zuvor Gehörte und Gesehene in den Schatten. In der Halle breitet sich ein stimmlicher Orkan aus: "Ohoooo, ohoooo", schmettert es aus mehr als zehntausend Kehlen. "Atemlos" - genau auf diese "Abgehnummer" hat die Masse inklusive Pause drei Stunden lang sehnsüchtig gewartet. Man könnte beinahe meinen, die Fischer-Fans hätten bis zu dem Ohrwurm tatsächlich den Atem angehalten, so inbrünstig trällern sie jetzt jede Silbe mit.

Der Hit hat den Hype um die 30-Jährige begründet. Seither rauchen bei den Feuilletonisten der Republik die Köpfe. Wie hat die Frau das geschafft, was der guten alten Fernsehunterhaltung abhandengekommen ist? Ein Publikum im Alter zwischen fünf und 85 zu vereinen. Sie füllt nicht nur an zwei aufeinander folgenden Tagen die SAP Arena bis auf den letzten Platz, ihre ganze Hallentournee ist ausverkauft. Im Sommer nächsten Jahres tritt sie in den größten deutschen Stadien auf. Ist Helene Fischer ein "Phänomen", um mal einen ihrer Titel aufzugreifen?

Nein, die Antwort ist: Sie hat einfach unheimlich viel drauf, wie in Mannheim zu erleben ist. Macht praktisch nichts falsch, sondern es fast jedem recht. Deckt so ziemlich alles ab, was dem Durchschnittsradiohörer zu Herzen geht: Schlager, Folklore, Popsongs, wummernde Elektrobeats, Rockhymnen und sogar Hip-Hop. Und sieht dabei stets verdammt gut aus - ob im kurzen Lederrock oder im langen Abschlusskleid, ob in schwarzen Hotpants oder am Schluss im gelben Glitzershirt mit der gastgeberschmeichelnden Aufschrift: "I love Mannheim".

Helene Fischer ist so etwas wie eine "Miss Perfect". Das ist aber auch ein Problem. Fischer verliert ein Stück weit an Profil und Glaubwürdigkeit, wenn sie etwa musikalische Stimmungsaufheller wie "Mitten im Paradies" oder "Fehlerfrei" zu lahmen Schiebern umarrangiert - nur um sie anspruchsvoller klingen zu lassen? Und muss fast ein Drittel ihres Repertoires in der SAP Arena aus Songs bestehen, die nicht von ihr sind? Das hat die schöne Helene doch gar nicht (mehr) nötig. Und letztlich sind es auch ihre eigenen Stücke, die am meisten zünden.

Stark sind vor allem die Balladen, die sie mit ihrer unverwechselbaren und glasklaren Stimme vorträgt. Es gelingt ihr aber auch, den Menschen aus der Seele zu singen. Ihre Träume zu formulieren. "In zerrissenen Jeans um die Häuser ziehn", "nachts mit Partylärm alle Nachbarn störn" oder "auf der Autobahn mal 300 fahrn", wie es in der Gute-Laune-Nummer "Mit keinem andern" heißt. Das würde man Helene Fischer gerne abnehmen, wenn nicht alles derart durchinszeniert wäre, dass für die besungene Ungezwungenheit auf der Bühne praktisch kein Raum bleibt.

Doch, halt, einen solchen Moment gibt es. Herrlich herzlich nimmt die sympathische Fischer Fangeschenke entgegen: von der Riesentoblerone über ein Dusch- und Pflegeset (kein Witz!) bis hin zu unzähligen Blumen. Selbst als der Rest des Publikums zu grummeln anfängt, lässt sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Nach einer gefühlten Ewigkeit muss die Show allerdings weitergehen.

Und es ist durchaus beeindruckend, was sich die Konzertplaner so alles haben einfallen lassen. Eine Violinistin eröffnet mit Musik von Vivaldi die in Jahreszeiten gegliederten Blöcke des "Farbenspiels", so der Titel der Tournee. Spektakulär sind das Bühnenbild und die aufwendigen Videoprojektionen auf der Leinwand mit dem Zauberwald-Design.

Davor eine Band, ein weibliches Streichertrio, Sängerinnen, ein Rapper, einige Tänzer und natürlich Helene Fischer, die singend, tanzend und groovend eine körperliche Höchstleistung vollführt und sich als Verwandlungskünstlerin entpuppt. Mal schlüpft sie in die Rolle der Disney'schen Eiskönigin, ein anderes Mal hat sie einen Auftritt als Däumelinchen in einem riesigen pinkfarbenen Blütenkelch. Gegen Ende setzt Helene Fischer sogar noch eins drauf und besteigt einen fast haushohen und vollständig animierten Schwan, der sie mit seinen mächtigen Flügeln über die Köpfe des Publikums trägt. Schade, dass ihr musikalisch dazu nichts besseres einfällt als das durchgenudelte "My heart will go on" von Celine Dion.

Während des "Rückflugs" stimmt Helene Fischer den Partykracher "Die Hölle morgen früh" an. Die Text-Bild-Schere ist unfreiwillig komisch. Und passt so gar nicht zur "Miss Perfect". Trotzdem insgesamt ein schöner Abend.