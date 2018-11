Von Roland Böhm

Heilbronn. Der Teufel steckt eben manchmal im Detail: Hätten die Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt in Heilbronn die Bestimmungen für den Wahlkampf bis zu Ende gelesen, wäre ihnen die Verstrickung in eine vermutlich einzigartige Posse erspart geblieben. Doch so mussten sie Hunderte Plakate wieder einsammeln. Am 18. Februar beginnt dann erneut der Wettlauf um die besten Werbeplätze. Gewählt wird der Nachfolger von Helmut Himmelsbach (parteilos) in der 120.000-Einwohner-Stadt mit 88.000 Wählern am 16. März.

Ausgerechnet die beiden Heilbronner Bürgermeister und aussichtsreichsten OB-Kandidaten Martin Diepgen (CDU) und Harry Mergel (SPD) hatten das Kleingedruckte in den städtischen Bestimmungen zum Wahlkampf nicht wahrgenommen: Wahlwerbung ist erlaubt in der Zeit vom 1. Februar bis zum 16. März.

Prima, dachten sie, und schickten ihre Helfer am 31. Januar auf die Straße. Dem Vernehmen nach hatten sie sich sogar im Detail geeinigt: nicht vor 18 Uhr sollte es losgehen. Doch dann trat der parteilose Kandidat Rolf Rinkenauer auf die Bühne. Der Rettungssanitäter ohne echte Aussicht auf den OB-Posten entdeckte am 31. Januar abends die Plakate seiner Konkurrenten und alarmierte die Polizei. "Wenn die können, kann ich auch", dachte er und zog gemeinsam mit seiner Frau los - und besetzte bis 5 Uhr morgens die verbliebenen Plätze für 200 Plakate. Pro Kandidat sind 400 gestattet.

Am Montag, 3. Februar, war sein Frust immer noch nicht verraucht. Rinkenauer rief beim Verwaltungsgericht an und beschwerte sich auch bei der Stadt. Es folgte eine Krisensitzung mit dem Ergebnis: Die Plakate müssen weg. Nicht aber, weil die ersten schon vor dem 1. Februar hingen, wie Rinkenauer dachte. Sondern weil Plakate grundsätzlich erst aufgestellt werden dürfen, wenn die Kandidaten vom Wahlausschuss zur Wahl zugelassen sind.

Und der tagt erst am 18. Februar, einen Tag nach Ende der Bewerbungsfrist. Die vorgepreschten Kandidaten reagierten prompt. Für sie habe "Fairness und Chancengleichheit oberste Priorität", schrieben Diepgen und Mergel und räumten die Plakate ab. Beide sprachen von einer "Fehlinterpretation" der Bestimmungen und boten an, weiteren Kandidaten bei der rechtmäßigen Plakatierung einen Vorsprung einzuräumen: Vier Tage - schließlich hätten ihre Plakate ja so lange schon gestanden. Auch Rinkenauers Plakate stehen bis 18. Februar wieder in der Garage.