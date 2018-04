Von Brigitte Fritz-Kador

Die Erstklässler der Silcherschule in Heilbronn waren auch schon vor den Ferien zu beneiden. Sie waren die "Versuchspersonen" für eine Form des Unterrichtes, die es bislang im Land noch nirgendwo sonst gibt: Beim Projekt "elementa" im und vom Botanischen Obstgarten in Heilbronn. Das Wort "elementa" besage schon, worauf dieses Pilotprojekt hinauswill, sagt Ulrich Frey, Vorsitzender des "Fördervereins Garten- und Baukultur Heilbronn. Er sieht den Satzungszweck auch darin erfüllt, Kinder hier mit allen Elementen vertraut zu machen: Feuer, Wasser, Luft und Erde - und dabei zu lernen. Die Jugendkunstschule der VHS Heilbronn, die ihr Domizil im Botanischen Obstgarten hat, wurde ebenfalls mit einbezogen.

Ideengeberin war Helga Mühleck, stellvertretende Leiterin des Heilbronner Grünflächenamts. Ihr zur Seite steht Marianne Fix vom Bildungsbüro der Stadt. Hier betreut sie die Angebote von "elementa".

Mit dem klassischen "Schulgarten" hat das nichts zu tun. Den Ablauf kann man sich anhand der ersten Aktionen so vorstellen: Zusammen ihren Lehrern besuchen Schulkinder "einen ganzen halben Tag" den Botanischen Obstgarten und werden, auch spielerisch, von zu den gewählten Themen und denen der Jugendkunstschule unterrichtet.

Dabei werden die Klassen meist in zwei Gruppen unterrichtet, weil so die Wissensvermittlung effektiver und persönlicher ist, die Kinder viel intensiver den Lernstoff erfassen. Während der eine Teil im Freien und "am Objekt" lernt, ist der andere in der Jugendkunstschule ebenfalls thematisch und dazu künstlerisch gefordert, den Lerngegenstand aufs Papier zu bringen. Dabei entstehen ganz erstaunliche Kunstwerke.

Die thematische Vielfalt ist vom Ort vorgegeben, zum Auftakt ging es um Bienen. Eine Gruppe von Siebenjährigen singt und tanzt unter Bäumen wie die Bienen, eine andere lässt sich auch dann nicht irritieren, als sie von einem Bienenvolk umschwirrt wird, das Bienenfachmann Bodo Peter mitgebracht hat. Sie werden ein Leben lang wissen, dass der Honig nicht aus dem Glas kommt und wie das Wort vom "Bienenfleiß" entstand.

Auf drei Jahre ist das Projekt zunächst angelegt. Nach den Sommerferien wird es weitergeführt, finanziell auch unterstützt von der Kulturstiftung der Kreissparkasse. Und schon sind sich alle Beteiligten, einschließlich des Heilbronner OB Harry Mergel sicher: Das ganze ist zur Nachahmung zu empfehlen. Heilbronn habe hier wieder einmal seine Rolle als Vorreiter und "innovativste Bildungsstadt", vor allem in Bezug auf außerschulische Lernorte unterstrichen, meint er: "Was die "experimenta" für die Technik ist, das kann der Botanische Obstgarten für die Natur werden.

Dieser weit über Heilbronn hinaus bekannte Botanische Obstgarten hat ja von Anfang an auch einen pädagogischen Ansatz in seinem Vereinszweck definiert, den "Bildungsauftrag" definiert man immer wieder neu. Dazu zählt auch ein großes Stück Sozialarbeit, z.B. betreibt hier die Pestalozzischule für Lernbehinderte eigenständig und stolz ein Café. Das alles entspricht der Tradition, schließlich wurde eben an diesem Platz unterhalb des Wartberges schon 1859 eine Knabenbeschäftigungsanstalt ins Leben gerufen, eben aus dieser Art von Verantwortung hinaus.