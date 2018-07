Heidelberg/Rhein-Neckar. (rok) Bernd Kraft, einer der umtriebigsten Gastronomen der Region, ist tot. Am Wochenende erlag er im Alter von 65 Jahren einem Hirntumor. Bernd Kraft war der Vater der Café Journals in Heidelberg, Mannheim und Schwetzingen. In Heidelberg führte er außerdem das Altstadt-Restaurant "Schnookeloch", in Eppelheim "Bernds Sportjournal".

Er stand vor allem als Erfinder erfolgreicher Events. So bot er als Erster in der Region eine Eisbahn mit originalgetreuer Skihütte auf dem Schwetzinger Schlossplatz an. Das Heidelberger Café Journal in der Hauptstraße führte er über 20 Jahre lang, 19 Jahre das Schwetzinger Journal. Schwetzingen war er so intensiv verbunden, dass er vier Jahre in den Gemeinderat einzog und Stadtpolitik mitgestaltete.

Bernd Kraft war gelernter Schriftsetzer. Die Gastronomie reizte ihn jedoch früh. Er wurde Geschäftsführer in mehreren Lokalen, bis er die Idee des Café Journals aufgriff und umsetzte: Klassische Bistro-Atmosphäre mit gerahmten Zeitungstiteln an den Wänden und einer guten Auswahl an Tageszeitungen. Das "Journal" wurde lange Jahre zum beliebten Treffpunkt in der Heidelberger Hauptstraße.

2010 wollte er gewissermaßen kleinere Brötchen backen und eröffnete in Eppelheim "Bernds Sportjournal", wo er eine regelmäßige Reihe von Rockkonzerten veranstaltete. Aber auch hier zog er sich vor ein paar Jahren wieder zurück. Er hatte nicht mehr die Kraft, das Lokal zu führen. Im vergangenen Jahr war ein Hirntumor diagnostiziert worden, dem er jetzt erlag.