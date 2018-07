Von Stephanie Kuntermann

Heidelberg. "Ich bin sehr erfreut, Sie endlich kennenzulernen." So wird ein Angeklagter vor Gericht wohl nicht allzu häufig begrüßt. Seinem Prozess wegen Waffenhandels hatte sich Harald G. im vergangenen Jahr durch Flucht entzogen, sodass gegen die übrigen Angeklagten getrennt verhandelt wurde. Im Juni wurde er festgenommen, doch nun wolle er reden, erklärte er gleich zu Beginn der Verhandlung vor dem Heidelberger Landgericht.

Monatelang war der heute 78-Jährige untergetaucht, lebte mal in der Gartenlaube eines Schützenfreundes, mal bei einem Obdachlosen und mal in Pensionen an der Bergstraße. Stets habe er eine Pistole dabei gehabt, auch bei der Festnahme. Sie wurde nicht entdeckt und G. mitsamt der Waffe im Hosenbund auf den Rücksitz des Streifenwagens verfrachtet. Unterwegs zog er sie heraus und ließ sie in den Fußraum gleiten, wo sie erst bei der nächsten Fahrt gefunden wurde.

Eigentlich, so der Angeklagte, habe er sich bei der Festnahme erschießen wollen, weil er auf keinen Fall wieder ins Gefängnis wolle - viereinhalb Monate Untersuchungshaft im Faulen Pelz hätten ihm schwer zugesetzt. Beruflich arbeitete der gelernte Kellner als selbstständiger Handelsvertreter, bis er zum Vertriebsleiter eines Fensterherstellers aufstieg.

Seine karge Rente von 300 Euro besserte G. später mit dem Verkauf von Zeitungs-Abos auf, doch nach einer Hüft-Operation konnte er nur noch schlecht laufen; 2012 machte er die Bekanntschaft des inzwischen verurteilten Waffenhändlers Ö. und habe, so nannte es Staatsanwältin Dorothee Acker-Skodinis, in der Folgezeit als "Zwischenstation" fungiert. Ihre Anklageschrift machte die Strukturen innerhalb des Händlerrings deutlich: G. kaufte im Laden eines Mittäters halbautomatische Pistolen der verschiedensten Hersteller. Ihre Seriennummern wurden herausgeschlagen, und in den Handelsbüchern tauchten die Waffen auf als "Schrott", "Deko-Umbau" oder mit dem Hinweis, nach Belgien weiterverkauft worden zu sein.

Zumeist noch am selben Tag übergab G. seine Einkäufe an Ö., den er in dessen Altlußheimer Werkstatt aufsuchte. Durch Telefonüberwachung kam die Polizei auf Ö.s Spur und später auch auf die des "Opas", wie er von Mittätern genannt wurde. Manche der Fabrikate tauchten in den Monaten nach seiner ersten Festnahme im Mai 2013 wieder auf, von anderen fehlt bis heute jede Spur.

Freimütig gab G. das alles zu, und ebenso offen sprach er auch über die Bedeutung, die Waffen seit seiner Kindheit für ihn hatten: Er sei Präzisionsschütze gewesen, habe sogar für die deutsche Nationalmannschaft geschossen und insgesamt 20 Titel errungen, darunter den eines Weltmeisters und eines Vizeweltmeisters: "Und was hat mir das alles gebracht? Medaillen und Urkunden!" Den Handel, der ihm etwa 2000 Euro eingetragen habe, bezeichnete er rückblickend als "saublöde Dummheit", doch immer wieder verfiel er ins Fachsimpeln und Plaudern, sprach über den Aufbau von Waffen und die Beschaffung von "scharfen" Ersatzteilen bei Händlern.

Dieser "harmlos klingende Unterton" war es auch, der Acker-Skodinis missfiel: Nicht alle Käufer seien Sammler gewesen, die die Pistolen bloß in Vitrinen legten und polierten. Mühlhoff gab ihr recht: "Haben Sie nicht mal einkalkuliert, dass bei den Käufern ein paar ganz schräge Vögel sein könnten?" Der Prozess wird am 6. Oktober fortgesetzt.