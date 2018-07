Von Harald Berlinghof

Rhein-Neckar. Um 8 Uhr morgens geht der Teilnehmer mit der Nummer 1 auf die Strecke. Der Alfa Romeo 6C Mille Miglia von Rainer Mönch mit dem Baujahr 1938 darf die diesjährige ADAC Heidelberg Historic eröffnen. Das Auto- und Technikmuseum in Sinsheim ist traditionell der Start- und Endpunkt der Oldtimer-Großveranstaltung, die sich seit gestern und noch heute durch die erweiterte Region schlängelt.

Im Minutenabstand gehen die Oldtimer auf die Strecke. Zwei Augen reichen kaum aus, um all die wunderbar ästhetischen Blechkarossen aufzunehmen.

Die beiden ältesten stammen aus dem Jahr 1926. Aber es sind auch zahlreiche automobile Schönheiten aus den 50er und 60er Jahren dabei. 297 Kilometer legten sie am gestrigen ersten Tag der Rallye zurück, 258 am heutigen Samstag.

Im Sandwich zwischen einem Aston Martin Mark II von 1935 vor uns, rechtsgelenkt versteht sich und natürlich in englischem Racing-Green, und einem Alfa Romeo 8C Monza aus dem Jahr 1938 in Ferrarirot muss man sich mit der eigenen modernen A-Klasse erst einmal behaupten. Und an der Steigung heißt es Abstand halten, denn Katalysatoren waren in den 30ern noch nicht angedacht. Die Autos sind nicht umweltfreundlich, auch nicht bequem - aber einfach wunderschön.

Alle Teilnehmer erhalten bei der Rallye am Tag vor dem Start ein Bordbuch, in dem die Streckenführung exakt dokumentiert ist. Es ist die Aufgabe des Mitfahrers, dem Fahrer Anweisungen über die Strecke zu gebe. Akribisch sind im Bordbuch jede Kreuzung, jeder Kreisel und jede Abbiegung aufgeführt. Auch vor Blitzgeräten am Straßenrand wird gewarnt. "!! Radar-Radar !!" steht dann im Bordbuch an der passenden Stelle. Im Übrigen muss jeder Teilnehmer die Verkehrsregeln strikt einhalten. Ein Verstoß dagegen hat strenge Strafen bis hin zum Ausschluss zur Folge.

Für jeden Abschnitt ist eine vorgeschriebene Sollzeit angegeben. Ist man zu schnell gibt es Strafpunkte; ist man zu langsam, gibt es auch Strafpunkte. Auch bei den Sonderprüfungen wie etwa in Spechbach, Mühlhausen oder Zuzenhausen, kommt es auf Gleichmäßigkeit an, also die Einhaltung einer bestimmten Zeit. Sieger ist am Ende das Team mit den wenigsten Strafpunkten. Der Rundkurs in Mühlhausen ist die erste Gleichmäßigkeitsprüfung des Tages. In 2:40 Minuten soll die Strecke von 1,44 Kilometer Länge durchfahren werden. Jürgen Tuchner, seit Jahren bei der Heidelberg Historic ehrenamtlich dabei, und Rainer Sielaff sind schon Stunden vor dem ersten Oldtimer an der Rebanlage Heiligenstein in Mühlhausen. Vier Lichtschranken haben sie aufgebaut zur Messung der gefahrenen Zeit auf die Zehntelsekunde genau. Zwischen Riesling und Müller-Thurgau-Weinreben knattern die Oldtimer über die Strecke.

Veranstalter Kuno Hug hat es akribisch berechnet: Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 35,3 Stundenkilometern muss die Strecke im Optimalfall durchfahren werden.

Doch die Teilnehmer und Autoliebhaber können sich kaum zügeln: In der engsten Kurve staubt die Piste ziemlich heftig. Und dann hinterlassen die ersten Oldies auch noch Spuren auf dem Asphalt. "Der Schweizer ist schwer am Auslaufen. Die alten Kisten haben ja keinen Simmerring, sondern nur eine Filzdichtung. Hoffentlich hat der Öl dabei", kommt da trocken von Sielaff, der heute bei der Gleichmäßigkeitsprüfung in Walldürn wieder mithilft.

Info: Am heutigen Samstag wird die zweite Hälfte der Rallye gefahren. Start ist am Auto und Technikmuseum in Sinsheim. Um 7.15 Uhr geht dort der erste Teilnehmer auf die Strecke bis hinunter nach Neckarsulm und wieder zurück bis zum Sinsheimer Museum, wo der erste Teilnehmer gegen 15 Uhr erwartet wird.