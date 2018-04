Von Peter Wiest

Heddesheim. Bülent Ceylan lebt noch immer in der Region - und wird auch nicht wegziehen. Auch wenn der Comedian beruflich heute in Köln, morgen in Berlin und übermorgen in Hamburg zu tun hat: "Es tut immer wieder gut, hierher zurückzukommen", sagte er: "Weil ich das Bodenständige und das Ehrliche an den Menschen hier so liebe - und nicht zuletzt auch ihren Dialekt." In Heddesheim legte der "Mannemer Türk", wie Bülent Ceylan oft liebevoll genannt wird, jetzt dieses Bekenntnis ab zu seiner Heimat. Und er schlug damit den Bogen zu einem besonderen Anlass, aus dem er in die ehemalige Tabakgemeinde gekommen war. Dort wird am 14. Juli offiziell die neue "Bülent Ceylan für Kinder Stiftung" aus der Taufe gehoben - im Rahmen einer Open Air-Veranstaltung, die gleichzeitig auch eingebettet ist in die Feierlichkeiten anlässlich des 1100-jährigen Bestehens Heddesheims.

"Wenn man Erfolg hat im Leben, dann muss man auch etwas zurückgeben", schilderte der Comedian die Beweggründe für die Stiftungsgründung, "und gerade Kinder liegen mir dabei besonders am Herzen". Kümmern will sich seine Stiftung insbesondere um diejenigen, denen es weniger gut geht und die Hilfe dringend benötigen - auf unterschiedlichste Weise.

Comedian tritt anlässlich des Ortsjubiläums auf

Bundesweit will seine Stiftung dabei Projekte fördern - jedoch am Anfang erst mal schauen, wo die Not im Rhein-Neckar-Gebiet am größten ist: "Wir sind nach allen Seiten offen und gucken mal, was kommt. Das kann gehen vom Kinderhospiz bis zur Unterstützung beim Schwimmunterricht, nachdem ich gehört habe, wie viele Kinder bei uns noch nicht mal schwimmen können." Die Stiftung soll möglichst breit aufgestellt sein. Das Ganze sei ihm auf jeden Fall "eine Herzensangelegenheit - und ich bin froh und dankbar, dass es jetzt möglich wird".

Den Vorstand der neuen Stiftung wird Bülent Ceylan gemeinsam mit seinem Manager, Dirk Grittner, bilden. Nach dessen Darstellung gibt es bereits Anfragen für konkrete Förderungen; allerdings wolle man sich vor der offiziellen Stiftungsgründung noch nicht auf einzelne Projekte festlegen. Auch das Stiftungskuratorium ist noch nicht vollständig besetzt. Ein Mitglied wird Stefan Kleiber sein, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Rhein Neckar Nord.

Wie von Kleiber zu erfahren war, wird Bülent Ceylans Stiftung die erste Unterstiftung einer gerade in Gründung befindlichen Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rhein Neckar Nord sein. Sein Haus wolle es Menschen damit erleichtern, mit eigenen Stiftungen gemeinnützig aktiv zu werden, so der Vorstand. Das Gründungskapital der rechtlich selbstständigen Stiftergemeinschaft soll 200.000 Euro betragen, das der "Bülent Ceylan für Kinder Stiftung" zunächst 100.000 Euro. Förderprojekte sollen künftig aufgrund der Niedrigzinsphase nicht nur aus daraus resultierenden Zinsen, sondern vor allem aus Spenden finanziert werden.

Den Anfang soll dabei die Benefiz-Veranstaltung am 14. Juli in Heddesheim machen, bei der Bülent Ceylan eine Art "Best of" seines Programms bieten wird, wie er sagte: "Mit viel Improvisation - und vor allem mit viel Kontakt zu den Leuten." Mit den Eintrittsgeldern sollen erste Projekte unterstützt werden - was nicht zuletzt auch Heddesheims Bürgermeister, Michael Kessler, stolz macht, wie er sagte: "Das ist nicht nur ein toller Beitrag zu unserem 1100-jährigen Ortsjubiläum, sondern einer der absoluten Höhepunkte."