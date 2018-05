Die wütenden Hebammen fühlen sich wegen niedriger Löhne und sehr hoher Haftpflichtversicherungsbeiträge in ihrer Existenz bedroht. Foto: Gerold

Mannheim. (alb/lsw) Hebammen und Eltern sind am Samstag in Mannheim für bessere Arbeitsbedingungen der Geburtshelferinnen auf die Straße gegangen. Laut Polizei wiesen etwa 450 Demonstranten unter dem Motto "Lasst uns nicht im Stich! - Familien brauchen Hebammen" auf die Nöte des Berufsstandes hin. Die freiberuflichen Hebammen fühlen sich wegen niedriger Löhne und sehr hoher Haftpflichtversicherungsbeiträge in ihrer Existenz bedroht.

Die letzte verbliebene Versicherung hatte zudem Anfang des Jahres verkündet, zum Sommer 2015 kündigen zu wollen (die RNZ berichtete mehrfach). Wie danach die Geburtshelferinnen versichert sind, ist bislang unklar. Ohne Haftpflichtversicherung dürfen Hebammen in Deutschland ihren Beruf nicht ausüben. Zu der Aktion aufgerufen hatte die Elterninitiative "Lasst uns nicht im Stich!".

Bei der Kundgebung sprachen neben Hebammen auch Kinderärzte, Gynäkologen und Eltern. Der Mannheimer Grünen-Landtagsabgeordnete Wolfgang Raufelder unterstützte den Protest. "In der Zeit der Schwangerschaft, bei der Geburt und in den ersten Wochen mit dem Neugeborenen brauchen Frauen und ihre Familien die Möglichkeit einer professionellen Unterstützung durch Hebammen", erklärte er. Die große Verantwortung, die die diesen Frauen zukomme, stünde in krassem Gegensatz zu ihrer prekären beruflichen Situation.

Die grün-rote Landesregierung habe sich deshalb einer Bundesratsinitiative zur Absicherung der Hebammenversorgung angeschlossen. "Ich hoffe, dass die Bundesregierung unter diesem Druck nun endlich handelt", so Raufelder. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) hatte Ende April Vorschläge zur Sicherung der Hebammenversorgung präsentiert, der eine Anpassung der Vergütung der Geburtshelferinnen, einen Sicherstellungszuschlag und eine Stabilisierung der Haftpflichtprämien enthielt.

Unterstützung erhielten die Hebammen auch von der Mannheimer FDP. "Wenn in Berlin jetzt nicht umgehend eine Lösung gefunden wird, ist der Berufsstand am Ende", sagte Stadträtin Birgit Sandner-Schmitt. Die frauenpolitische Sprecherin der FDP-Gemeinderatsfraktion, Birgit Reinemund, ergänzte: "Jede Frau muss frei entscheiden können, wo und wie sie ihr Kind zur Welt bringe". Ohne Hebammen fiele nicht nur diese Entscheidungsfreiheit für werdende Mütter weg, sondern auch die Begleitung bei der Geburtsvorbereitung.

Die Weinheimerin Jessica Schlepphege hatte die Demo organisiert. Sie fürchtet, dass sich noch mehr Frauen gegen ein Kind entscheiden, wenn Hebammen ihren Beruf aufgeben müssen.