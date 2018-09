Schriesheim. (cab) Der Schriesheimer Gastwirt, der per Eilantrag gegen die Veröffentlichung von Hygienemängeln in seinem Betrieb vorging, ist froh und erleichtert. Und er fühlt sich vom Verwaltungsgerichtshof (VGH) bestätigt, der die Beschwerde des Rhein-Neckar-Kreises gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Karlsruhe zurückwies. Demnach muss die namentliche Nennung des Wirts und seines Betriebs samt Anschrift am "Internet-Pranger" des Landratsamts unterbleiben - zumindest bis im Hauptsacheverfahren darüber entschieden ist. Das muss der Wirt bis 1. März einleiten. Sonst wird der VGH-Beschluss wieder unwirksam.

Was der VGH in korrektem Juristendeutsch erklärt, klingt in den Worten des stadtbekannten Gastronomen so: "Dieser ,Internet-Pranger' hätte für mich den Ruin bedeuten können. Ich hatte Sorge, dass meine ganze Existenz gefährdet ist." Diese Sorge hat er noch immer um sich und seine traditionsreiche Wirtschaft. Deshalb will er seinen Namen auch nicht in der Zeitung lesen.

Nach der Veröffentlichung der Beanstandungen, die eine Hygieneprüfung in seinem Betrieb ergaben, schaltete er eine Mannheimer Rechtsanwältin ein. So wollte der Mann nicht mit sich umgehen lassen. Zumal für ihn die Folgen in keiner Relation zu seinen Verfehlungen stehen: "Ich will mich ja gar nicht rausreden. Aber jeder, der in der Gastronomie tätig ist, weiß, dass in der Küche mal ein Topf überlaufen kann oder etwas auf dem Boden liegen bleibt, wenn draußen die Wirtschaft voller Gäste ist. Das kann jeden von uns treffen."

Außerdem habe ein Kochfeld, das mal im Eifer des Gefechts nicht abgewischt sei, überhaupt nichts mit der Qualität der Speisen auf den Tellern zu tun. Die seien bei ihm einwandfrei, war sich der Schriesheimer Wirt sicher: "Ich weiß ja, was ich tue. Dafür bin ich schon lange genug in diesem Geschäft." Dass er gegen die Publikation des Landratsamts mit juristischer Hilfe vorging, hat für ihn daher einen weiteren Grund: "Ich lasse mich nicht als der Schmuddler darstellen, der ich nicht bin." Und auch an seine Kollegen dachte er bei seinem Eilantrag: "Denn für uns alle in der Gastronomie sind die Rahmenbedingungen schon so schwer genug. Wir brauchen nicht auch noch einen ,Internet-Pranger'."