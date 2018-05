Ermittler der Polizei begehen am 30. September 2013 nach der Gasexplosion das Gelände einer Firma in Harthausen. Der 40-jährige Brandstifter wird nun auch wegen versuchtem Mord angeklagt. Foto: Fredrik von Erichsen

Harthausen/Frankenthal. (lrs) Bei einer heftigen Gasexplosion im pfälzischen Harthausen wurden vor einem halben Jahr 17 Feuerwehrleute verletzt, nun wird ein Verdächtiger angeklagt - unter anderem wegen versuchten Mordes. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal geht davon aus, dass der 40-Jährige am 28. September auf dem Gelände einer Gasfirma drei Tanklastzüge anzündete, um die Familie des Inhabers zu töten.

Er habe zur Tochter des Mannes, die wie drei Familienmitglieder in der Tatnacht auf dem Firmengelände schlief, zuvor eine private und geschäftliche Beziehung gehabt, sagte Behördensprecher Hubert Ströber gestern ohne weitere Angaben. Eine 27-Jährige, die dem Mann beim Anzünden geholfen haben soll, ohne von der Mordabsicht zu wissen, ist ebenfalls angeklagt. Sie hat laut Staatsanwaltschaft gestanden, der 40-Jährige schweigt zu den Vorwürfen.

Der Lkw-Brand ließ einen Gastank explodieren - mit verheerenden Folgen: Von den 17 Wehrmännern wurden einige schwer verletzt. Mehrere Tanks wurden Hunderte Meter weit in die Luft geschleudert und teils ins Gebäude katapultiert. Der 3000-Einwohner-Ort im Rhein-Pfalz-Kreis musste wegen anhaltender Explosionsgefahr vorübergehend evakuiert werden.

Zweieinhalb Monate danach wurden der 40-Jährige aus dem Raum Burgbernheim in Franken und seine Freundin festgenommen. Der Mann war schon kurz nach der Tat ins Visier der Ermittler geraten. Zum Motiv hatte Ströber damals gesagt, Eifersucht sei möglich, es kämen aber auch andere Motive in Betracht. Dem Mann werden nun unter anderem eine Sprengstoffexplosion, Anstiftung zur Brandstiftung und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Die Frau ist unter anderem wegen Beihilfe zu den Brandstiftungen angeklagt.